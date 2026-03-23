بشرتكِ في خطر خلال الأزمات.. نصائح للحفاظ على نضارتكِ رغم التوتر

وجه خبراء العناية بالبشرة مجموعة من النصائح الأساسية للمرأة للحفاظ على نضارة وسلامة بشرتها خلال فترة الأزمات والضغوط النفسية، مشددين على أن التوتر ينعكس بشكل مباشر على صحة الجلد وظهور العيوب.



وأكد المختصون على ضرورة الالتزام بروتين يومي بسيط يتضمن تنظيف البشرة جيداً للتخلص من الشوائب، والتركيز على الترطيب المستمر لتعويض فقدان السوائل الناتج عن الإجهاد.

كما نصحوا بتجنب الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل الثقيلة التي قد تسد المسام، والحرص على شرب كميات كافية من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، مع محاولة الحصول على قسط كافٍ من النوم لتعزيز عملية تجدد الخلايا الطبيعية.



