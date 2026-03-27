إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)

27-03-2026 | 05:09
أكدت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة عدم صحة الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية ونسبها إليها باعتبارها آخر ظهور لها.

وقالت الفنانة نجاة الصغيرة ردّاً على الأخبار المنتشرة، خلال اتصال هاتفي مع الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نقل مضمونه برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض في التلفزيون المصري، إن الصورة المتداولة على نطاق واسع باعتبارها أحدث ظهور لها؛ هي صورة مفبركة ومولّدة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدةً أن من المؤسف نشر صور مزيفة على نطاق واسع من دون أي تدقيق أو مراجعة أو حتى الاطلاع على أحدث صورها الحقيقية ومقارنتها بالصورة المزيفة.

وأسفت لنشر معلومات مغلوطة لا سند لها عن تاريخها، بغرض تحقيق الشهرة وجذب الانتباه وصناعة الترند.

وأوضح البرنامج أن أحدث ظهور للفنانة الكبيرة كان في شهر تشرين الثاني الماضي، أثناء زيارتها أوبرا العاصمة الجديدة ومقر الهيئة الوطنية للإعلام خلال لقائها مع الكاتب أحمد المسلماني.
 
