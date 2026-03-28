تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

السيليكون في مستحضرات الشعر… صديق أم عدو؟

Lebanon 24
28-03-2026 | 00:00
A-
A+
السيليكون في مستحضرات الشعر… صديق أم عدو؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لطالما كان السيليكون المكون السحري في زجاجات الشامبو والبلسم، والمسؤول الأول عن تلك اللمعة الجذابة والملمس الحريري الذي تلاحظه السيدات فور الخروج من الاستحمام. إلا أن خبراء العناية بالشعر بدأوا بدق ناقوس الخطر حول "الوجه الآخر" لهذه المادة الكيميائية.

نعومة فورية وحماية مؤقتة

يعمل السيليكون كغلاف واقي يحيط بخصلة الشعر، مما يساهم في:

  • عزل الرطوبة: منع جفاف الشعر وحمايته من الرطوبة الجوية التي تسبب "النفشة".

  • سهولة التصفيف: تقليل الاحتكاك بين الخصلات، مما يسهل فك التشابك ويمنع التكسر أثناء التمشيط.

  • مظهر صحي مخادع: ملء الفراغات في ألياف الشعر التالفة، مما يعطي انطباعاً فورياً بالصحة واللمعان.

تراكمات خفية ونتائج سلبية

رغم هذه الإيجابيات، يوضح التقرير أن الاستخدام المفرط للمنتجات الغنية بالسيليكون يؤدي إلى مشاكل تراكمية، أبرزها:

  1. اختناق الشعرة: تشكل مادة السيليكون طبقة تمنع وصول الزيوت الطبيعية والمواد المغذية إلى قلب الشعرة، مما يؤدي لجفافها داخلياً.

  2. فقدان الحجم: مع مرور الوقت، يتسبب تراكم المادة في زيادة وزن الشعر وجعله يبدو باهتاً وفاقداً للحيوية (Flat hair).

  3. صعوبة التنظيف: الأنواع غير القابلة للذوبان في الماء تتطلب منظفات قوية (سلفات) لإزالتها، مما قد يهيج فروة الرأس.

كيف تتعاملين مع "معضلة السيليكون"؟

 

ينصح الخبراء بضرورة قراءة الملصقات الموجودة على العبوات بدقة. فإذا كان شعركِ جافاً جداً أو مجعداً، يمكنكِ الاستفادة من السيليكون بشرط استخدام "شامبو منقٍ" (Clarifying Shampoo) مرة كل أسبوعين لإزالة الرواسب. كما يفضل اختيار المنتجات التي تحتوي على سيليكون يذوب في الماء (مثل Dimethicone Copolyol) لضمان الحصول على اللمعان دون الإضرار بصحة الشعر على المدى الطويل.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24