السيليكون في مستحضرات الشعر… صديق أم عدو؟

لطالما كان السيليكون المكون السحري في زجاجات الشامبو والبلسم، والمسؤول الأول عن تلك اللمعة الجذابة والملمس الذي تلاحظه السيدات فور الخروج من الاستحمام. إلا أن خبراء العناية بالشعر بدأوا بدق ناقوس الخطر حول "الوجه الآخر" لهذه المادة الكيميائية.

نعومة فورية وحماية مؤقتة

يعمل السيليكون كغلاف واقي يحيط بخصلة الشعر، مما يساهم في:

عزل الرطوبة: منع جفاف الشعر وحمايته من الرطوبة الجوية التي تسبب "النفشة".

سهولة التصفيف: تقليل الاحتكاك بين الخصلات، مما يسهل فك التشابك ويمنع التكسر أثناء التمشيط.

مظهر صحي مخادع: ملء الفراغات في ألياف الشعر التالفة، مما يعطي انطباعاً فورياً بالصحة واللمعان.

تراكمات خفية ونتائج سلبية

رغم هذه الإيجابيات، يوضح التقرير أن الاستخدام المفرط للمنتجات الغنية بالسيليكون يؤدي إلى مشاكل تراكمية، أبرزها:

اختناق الشعرة: تشكل مادة السيليكون طبقة تمنع وصول الزيوت الطبيعية والمواد المغذية إلى قلب الشعرة، مما يؤدي لجفافها داخلياً. فقدان الحجم: ، يتسبب تراكم المادة في زيادة وزن الشعر وجعله يبدو باهتاً وفاقداً للحيوية (Flat hair). صعوبة التنظيف: الأنواع غير القابلة للذوبان في الماء تتطلب منظفات قوية (سلفات) لإزالتها، مما قد يهيج فروة الرأس.

كيف تتعاملين مع "معضلة السيليكون"؟

ينصح الخبراء بضرورة قراءة الملصقات الموجودة على العبوات بدقة. فإذا كان شعركِ جافاً جداً أو مجعداً، يمكنكِ الاستفادة من السيليكون بشرط استخدام "شامبو منقٍ" (Clarifying Shampoo) مرة كل أسبوعين لإزالة الرواسب. كما يفضل اختيار المنتجات التي تحتوي على سيليكون يذوب في الماء (مثل Dimethicone Copolyol) لضمان الحصول على اللمعان دون الإضرار بصحة الشعر على المدى .