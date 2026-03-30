تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

لتحسين روتين العناية بالبشرة.. اليك هذه الحيل

Lebanon 24
30-03-2026 | 02:21
A-
A+
لتحسين روتين العناية بالبشرة.. اليك هذه الحيل
لتحسين روتين العناية بالبشرة.. اليك هذه الحيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يؤكد أطباء الجلد أن بعض التعديلات البسيطة، التي يتم إجراؤها على روتين العناية التجميلية، قادرة على إحداث فرق كبير وتحويل البشرة من جيدة إلى متألقة.

العناية الصحية بالبشرة لا تتطلب خطوات معقدة بقدر ما تحتاج إلى قرارات مدروسة مبنية على فهم علمي حقيقي. وبين ما هو رائج وما هو فعال، يكمن الفرق في التفاصيل الصغيرة التي يمكنها أن تحدث تحولاً كبيراً. تعرفوا فيما يلي على حيل تسهم في إعادة صياغة الروتين اليومي للعناية بالبشرة بأسلوب أكثر ذكاءً ونتائج أكثر وضوحاً.
1- من الضروري استعمال اليدين النظيفتين أو قطعة قماش نظيفة مصنوعة من ألياف "المايكروفايبر" عند غسل الوجه، على أن يتم تجفيفه بمنشفة نظيفة أيضاً ودون فرك أو شد، منعاً لتكسر ألياف الكولاجين والإلستين المكونة لأنسجة البشرة.

2- تبلغ حرارة الماء المثالية لغسل الوجه 21 درجة على مقياس سلسيوس، فالماء الفاتر هو الأنسب في هذا المجال. ينصح باستخدامه بدل الماء الساخن الذي يزيل الزيوت الطبيعية عن البشرة والماء البارد الذي لا يزيل الأوساخ بشكل جيد.

3- يجب إبقاء الغسول على البشرة لحوالي 30 ثانية قبل شطفه بهدف السماح للمواد الفعالة الموجودة فيه بأن تزيل بقايا الزيوت، والأوساخ، والماكياج. يمكن الاستفادة من هذا الوقت لتطبيق حركات تدليك دائرية على البشرة بهدف تنشيط دورتها الدموية.

4- من الضروري عدم تطبيق منتجات العناية الليلية مباشرةً قبل النوم، بهدف ترك المجال للبشرة كي تمتصها. ينصح بتطبيق هذه المستحضرات على الأقل قبل 15 دقيقة من النوم، حتى لا ينتهي بها الأمر بترطيب الوسادة بدل البشرة.
5- تشكل الأمصال وسيلة فعالة جداً لتلبية حاجات البشرة من تغذية وترطيب، ولذلك ينصح بجعلها مكوناً أساسياً في روتين العناية بالبشرة. يساعد مصل الفيتامين C على تفتيح لون البشرة فيما يعمل مصل الريتينول على تنعيمها. ويساعد المصل الغني بحمض الهيالورونيك في ترطيبها.

6- يعتبر تبني قاعدة الانتظار لمدة 30 ثانية ضرورياً لدى وضع عدة منتجات فوق بعضها البعض، بحيث يتم تطبيق هذه القاعدة لدى وضع التونر، ثم المصل، فالمرطب ثم كريم الحماية من الشمس.

7- للتأكد من وجود الحاجة لتطبيق واقٍ شمسي، ينصح باعتماد اختبار مد اليد على بعد ذراع من الوجه، سواء كنتم في الداخل أو الخارج، فإذا كنتم قادرين على رؤية أصابعكم فهذا يعني أن هناك كمية كافية من الضوء الأزرق أو الأشعة فوق البنفسجية لإحداث ضرر. هذا يعني أنكم بالتأكيد بحاجة لتطبيق واقٍ شمسي.

8- يشكل استعمال المنتجات الغنية بحمض الهيالورونيك من الضروريات في أي روتين يومي. فهذا المكون قادر على جذب الماء إلى البشرة والاحتفاظ بها، كما أنه يمنحها امتلاءً ونضارة. ينصح باستخدام مصل أو كريم غني بهذا الحمض صباحاً أو مساءً قبل المرطب المعتاد.

9- عند البدء باستعمال المستحضرات التي تحتوي على ريتينول، ينصح باختيار الأنواع المتاحة منه دون وصفة طبية. وذلك بهدف جعل البشرة تعتاد على النسب الضئيلة منه قبل الانتقال بشكل تدريجي إلى استعمال كريمات تحتوي على نسب أعلى من الريتينول، يصفها طبيب الجلد ويتم استعمالها تحت إشرافه. أما بالنسبة لحب الشباب والتجاعيد العميقة، فإن أنواع الريتينويدات التي يصفها طبيب الجلد تكون الأنسب في هذا المجال. ينصح البدء باستخدام الريتينول مرة واحدة أسبوعياً خلال الأسبوع الأول، ثم مرتين أسبوعياً خلال الأسبوعين التاليين على أن يتم وضعه بين طبقتين من البشرة مما يسمح للبشرة بأن تعتاد بشكل تدريجي عليه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روتين العناية بالبشرة في رمضان
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
للحصول على بشرة مخملية.. اليك هذه الخطوات الاساسية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كنزٌ من الطبيعة.. كيف يُغيّر "البربرين" روتين العناية ببشرتكِ؟
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرتك تتبدل مع الفصول.. خبراء يوضحون كيفية تحديث روتين العناية بذكاء
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الحماية من الشمس

منتجات العناية

الروتين اليومي

القاعدة

إذا كنت

فايبر

التون

قادري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:26 | 2026-03-30
Lebanon24
07:22 | 2026-03-30
Lebanon24
02:00 | 2026-03-30
Lebanon24
01:03 | 2026-03-30
Lebanon24
23:00 | 2026-03-29
Lebanon24
14:59 | 2026-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24