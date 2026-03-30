تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
لتحسين روتين العناية بالبشرة.. اليك هذه الحيل
Lebanon 24
30-03-2026
|
02:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤكد أطباء الجلد أن بعض التعديلات البسيطة، التي يتم إجراؤها على روتين العناية التجميلية، قادرة على إحداث فرق كبير وتحويل البشرة من جيدة إلى متألقة.
العناية الصحية بالبشرة لا تتطلب خطوات معقدة بقدر ما تحتاج إلى قرارات مدروسة مبنية على فهم علمي حقيقي. وبين ما هو رائج وما هو فعال، يكمن الفرق في التفاصيل الصغيرة التي يمكنها أن تحدث تحولاً كبيراً. تعرفوا فيما يلي على حيل تسهم في إعادة صياغة
الروتين اليومي
للعناية بالبشرة بأسلوب أكثر ذكاءً ونتائج أكثر وضوحاً.
1- من الضروري استعمال اليدين النظيفتين أو قطعة قماش نظيفة مصنوعة من ألياف "المايكروفايبر" عند غسل الوجه، على أن يتم تجفيفه بمنشفة نظيفة أيضاً ودون فرك أو شد، منعاً لتكسر ألياف الكولاجين والإلستين المكونة لأنسجة البشرة.
2- تبلغ حرارة الماء المثالية لغسل الوجه 21 درجة على مقياس سلسيوس، فالماء الفاتر هو الأنسب في هذا المجال. ينصح باستخدامه بدل الماء الساخن الذي يزيل الزيوت الطبيعية عن البشرة والماء البارد الذي لا يزيل الأوساخ بشكل جيد.
3- يجب إبقاء الغسول على البشرة لحوالي 30 ثانية قبل شطفه بهدف السماح للمواد الفعالة الموجودة فيه بأن تزيل بقايا الزيوت، والأوساخ، والماكياج. يمكن الاستفادة من هذا الوقت لتطبيق حركات تدليك دائرية على البشرة بهدف تنشيط دورتها الدموية.
4- من الضروري عدم تطبيق
منتجات العناية
الليلية مباشرةً قبل النوم، بهدف ترك المجال للبشرة كي تمتصها. ينصح بتطبيق هذه المستحضرات على الأقل قبل 15 دقيقة من النوم، حتى لا ينتهي بها الأمر بترطيب الوسادة بدل البشرة.
5- تشكل الأمصال وسيلة فعالة جداً لتلبية حاجات البشرة من تغذية وترطيب، ولذلك ينصح بجعلها مكوناً أساسياً في روتين العناية بالبشرة. يساعد مصل الفيتامين C على تفتيح لون البشرة فيما يعمل مصل الريتينول على تنعيمها. ويساعد المصل الغني بحمض الهيالورونيك في ترطيبها.
6- يعتبر تبني قاعدة الانتظار لمدة 30 ثانية ضرورياً لدى وضع عدة منتجات فوق بعضها البعض، بحيث يتم تطبيق هذه
القاعدة
لدى وضع التونر، ثم المصل، فالمرطب ثم كريم
الحماية من الشمس
.
7- للتأكد من وجود الحاجة لتطبيق واقٍ شمسي، ينصح باعتماد اختبار مد اليد على بعد ذراع من الوجه، سواء كنتم في الداخل أو الخارج، فإذا كنتم قادرين على رؤية أصابعكم فهذا يعني أن هناك كمية كافية من الضوء الأزرق أو الأشعة فوق البنفسجية لإحداث ضرر. هذا يعني أنكم بالتأكيد بحاجة لتطبيق واقٍ شمسي.
8- يشكل استعمال المنتجات الغنية بحمض الهيالورونيك من الضروريات في أي روتين يومي. فهذا المكون قادر على جذب الماء إلى البشرة والاحتفاظ بها، كما أنه يمنحها امتلاءً ونضارة. ينصح باستخدام مصل أو كريم غني بهذا الحمض صباحاً أو مساءً قبل المرطب المعتاد.
9- عند البدء باستعمال المستحضرات التي تحتوي على ريتينول، ينصح باختيار الأنواع المتاحة منه دون وصفة طبية. وذلك بهدف جعل البشرة تعتاد على النسب الضئيلة منه قبل الانتقال بشكل تدريجي إلى استعمال كريمات تحتوي على نسب أعلى من الريتينول، يصفها طبيب الجلد ويتم استعمالها تحت إشرافه. أما بالنسبة لحب الشباب والتجاعيد العميقة، فإن أنواع الريتينويدات التي يصفها طبيب الجلد تكون الأنسب في هذا المجال. ينصح البدء باستخدام الريتينول مرة واحدة أسبوعياً خلال الأسبوع الأول، ثم مرتين أسبوعياً خلال الأسبوعين التاليين على أن يتم وضعه بين طبقتين من البشرة مما يسمح للبشرة بأن تعتاد بشكل تدريجي عليه.
الحماية من الشمس
منتجات العناية
الروتين اليومي
القاعدة
إذا كنت
فايبر
التون
قادري
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24