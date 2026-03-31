سر الجمال في قارورة.. كيف تعيد المياه المعدنية الحيوية لبشرتك وشعرك؟

تُعد المياه المعدنية وسيلة فعالة لتعزيز صحة الشعر ونضارة البشرة، حيث تساهم تركيبتها الغنية بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم في تقديم فوائد جمالية تتجاوز مجرد الترطيب التقليدي.

وتعمل هذه العناصر على موازنة مستويات الحموضة في الجلد، مما يساعد في تهدئة البشرة الحساسة وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى دورها في شد المسام ومنح الوجه مظهراً أكثر إشراقاً وحيوية.



وفيما يخص العناية بالشعر، يساعد غسل الخصلات بالمياه المعدنية في التخلص من ترسبات والمعادن الثقيلة الموجودة في مياه الصنبور العادية، والتي غالباً ما تتسبب في جفاف الشعر وفقدان لمعانه. وتؤدي هذه العملية إلى تقوية بصيلات الشعر من الجذور وتحسين مرونته، مما يقلل من فرص التكسر والتقصف ويمنحه ملمساً ناعماً ومظهراً صحياً مستداماً.



