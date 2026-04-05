السرّ في شكل وجهكِ.. كيف تختارين الحواجب المثالية لملامحكِ؟

يعد اختيار شكل الحواجب المناسب عاملاً أساسياً في إبراز جمال الوجه وتحديد ملامحه، حيث يختلف الشكل المثالي باختلاف تدويرة الوجه وزواياه وفقاً لمعايير جمالية محددة.



فالنسبة للوجه المستدير، يتطلب الأمر حواجب ذات قوس مرتفع وزوايا حادة ومنحوتة، مما يساعد في منح الوجه مظهراً أكثر طولاً ويقلل من استدارته الواضحة. أما الوجه المربع، فيفضل معه اعتماد الحواجب الكثيفة ذات الأقواس والمنحنية، وذلك لكسر حدة زوايا الفك القوية وإضفاء لمسة من النعومة على الملامح العامة.



وفيما يخص الوجه ، تناسبه الحواجب المستقيمة والأفقية، حيث تساهم في إيهام بعرض الوجه وتقليل حدة طوله، مما يمنحه توازناً بصرياً أفضل. وبالانتقال إلى الوجه الذي يأخذ شكل قلب، ونظراً لضيق منطقة الذقن وبروز ، يُنصح باختيار الحواجب المستديرة والمنخفضة قليلاً لخلق تناسق وتناغم في الملامح.



أخيراً، يُعتبر الوجه البيضاوي الأكثر مرونة بين أنواع الوجوه، حيث تناسبه معظم أشكال الحواجب، ويفضل في الغالب اعتماد الحواجب ذات البسيط والطبيعي للحفاظ على التوازن الفطري للملامح.

