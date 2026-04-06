" دعوة المظلوم مستجابة": بعد نزاع استمر سنوات.. تبرئة فنانة خليجية من تهمة لاحقتها

دعوة المظلوم مستجابة: بعد نزاع استمر سنوات.. تبرئة فنانة خليجية من تهمة لاحقتها
أسدل القضاء البحريني الستار على نزاع استمر سنوات، بعدما قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة الفنانة هند البحرينية من قضية سابقة، مع إدانة شاهد زور ساهمت شهادته في صدور حكم ضدها.

وقضت المحكمة بحبس الشاهد عاماً مع النفاذ، مع إبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما منحت الفنانة حق المطالبة بتعويض مالي يصل إلى 20 ألف دينار بحريني عن الأضرار التي لحقت بها.

وعقب الحكم، نشرت هند البحرينية عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لمبنى وزارة العدل في البحرين، مؤكدة أن الظلم محرّم وأن دعوة المظلوم مستجابة، في رسالة فهمها كثيرون على أنها إعلان لنهاية الأزمة القانونية التي لاحقتها خلال الفترة الماضية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحكم، ليتصدر وسم "هند البحرينية" منصة "إكس" في البحرين وعدد من دول الخليج، وسط إشادات بخروجها من القضية منتصرة بعد سنوات من الجدل، واعتبار الحكم إعادة اعتبار لها على الصعيدين الشخصي والفني.

وتعود القضية إلى دعوى رفعتها شاعرة قالت فيها إن هند سجّلت ثلاث أغنيات من كلماتها من دون دفع مستحقات مالية تقدّر بـ6 آلاف دينار بحريني، مستندة إلى شهادة شخص ادعى أنه مدير أعمال الملحن وأكد أن الحقوق تعود لها.

لكن الفنانة طعنت في هذه الشهادة، واستدعت الملحن، الذي نفى معرفته بالشاهد أو تكليفه بأي مهمة، ما كشف أن الإفادة مزورة واستُخدمت في محاولة لابتزازها مالياً.

ويكرّس هذا الحكم نهاية المسار القضائي في القضية، بعدما سقطت الأسس التي بنيت عليها المطالبات السابقة، ما يعزز موقف هند البحرينية في أي خطوات لاحقة تتعلق برد الاعتبار والمطالبة بحقوقها. (العين)
رسالة خليجية: أخرِجوا "الحزب" مِن الحكومة!
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تبرئة ثلاثة لاعبي تنس بعد تناول لحوم ملوثة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تهدّد المتظاهرين بعد دعوة نتنياهو: من ينسجم مع "العدو" سيُعامل كعدو
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": رشقة صاروخية تستهدف خليج حيفا من لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24

هند البحرينية

وزارة العدل

دول الخليج

بعد سنوات

القضاء ا

سنوات من

حكمت ال

البحرين

Lebanon24
06:35 | 2026-04-06
Lebanon24
04:00 | 2026-04-06
Lebanon24
23:00 | 2026-04-05
Lebanon24
13:19 | 2026-04-05
Lebanon24
09:54 | 2026-04-05
Lebanon24
09:27 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
