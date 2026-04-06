خضعت لعملية جراحية.. فنانة تعرّضت لوعكة صحية وهذه حالتها

طمأنت الفنانة يسرا مسعودي جمهورها على حالتها الصحية بعد الوعكة الأخيرة التي خضعت على إثرها لعملية جراحية، مؤكدة أنها غادرت المستشفى وتلتزم حالياً بالراحة، حسب نيوزرووم.



وقالت يسرا مسعودي إن الطبيب أوصى بحصولها على راحة تامة لمدة أسبوعين من دون حركة، موجهة الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها وساندها برسائله.



وسجلت الفنانة أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية، حيث ظهرت على كرسي متحرك.



وكانت قد أعلنت في وقت سابق نجاح العملية الأولى، موضحة أنها غير قادرة حالياً على إجراء مقابلات صحافية أو الظهور في البرامج التلفزيونية، كما اعتذرت لزملائها عن عدم تلبية الدعوات إلى حين تعافيها الكامل.



وتتزامن هذه الأزمة الصحية مع عرض فيلم "سفاح التجمع" في دور السينما، وهو العمل الذي تشارك فيه إلى جانب ضمن أفلام 2026.

