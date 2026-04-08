هيفا وهبي: لماذا يدفع اللبنانيون ثمن الحروب كل عام؟

08-04-2026 | 10:27
عبّرت النجمة هيفا وهبي عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" عن أسفها العميق للواقع الذي يعيشه اللبنانيون، متسائلة عن أسباب تكرار الحروب وسقوط الضحايا في لبنان كل عام.

وقالت وهبي في منشورها: "ليه اللبناني دايمًا يصير فينا هيك؟ كل سنة حرب وناس تموت؟ شو هو الشي اللي دولتنا شافته أهم من المواطنين؟ كرمال شو عم يبضحوا بالشعب؟"

جاء ذلك في ظل تقارير عاجلة تُعلن عن استمرار الغارات الجوية في بيروت، حيث أفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن نحو 100 سيارة إسعاف تعمل على نقل المصابين جراء هذه الغارات إلى المستشفيات.

وتثير الأحداث المستمرة في لبنان قلقاً واسعاً في الأوساط الشعبية والفنية، وسط دعوات متكررة لوقف العنف وتأمين الحماية للمدنيين.
