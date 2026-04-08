هيفا وهبي: لماذا يدفع اللبنانيون ثمن الحروب كل عام؟

عبّرت النجمة عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" عن أسفها العميق للواقع الذي يعيشه اللبنانيون، متسائلة عن أسباب تكرار الحروب وسقوط الضحايا في كل عام.



وقالت وهبي في منشورها: "ليه اللبناني دايمًا يصير فينا هيك؟ كل سنة حرب وناس تموت؟ شو هو الشي اللي دولتنا شافته أهم من المواطنين؟ عم يبضحوا بالشعب؟"



جاء ذلك في ظل تقارير عاجلة تُعلن عن استمرار الجوية في ، حيث أفاد اللبناني بأن نحو 100 سيارة إسعاف تعمل على نقل المصابين جراء هذه الغارات إلى المستشفيات.



وتثير الأحداث المستمرة في لبنان قلقاً واسعاً في الأوساط الشعبية والفنية، وسط دعوات متكررة لوقف العنف وتأمين الحماية للمدنيين.

