لماذا يُعد البيض غذاءً مهماً للحامل؟

10-04-2026 | 23:00
لماذا يُعد البيض غذاءً مهماً للحامل؟
يُعدّ البيض من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة خلال فترة الحمل، إذ يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الأم وتدعم نمو الجنين.

ويوفر البيض للحامل كمية جيدة من البروتينات التي تزوّد الجسم بالأحماض الأمينية الضرورية لتطور الجنين، إضافة إلى مادة الكولين التي تسهم في نمو الدماغ والحبل الشوكي وتقلل من خطر بعض العيوب الخلقية، مع ضرورة الانتباه إلى أن معظم الكولين يوجد في صفار البيض.

كما يُعد البيض مصدراً للسعرات الحرارية المفيدة خلال الحمل، إذ تحتوي البيضة المتوسطة على نحو 70 سعرة حرارية، إلى جانب كونه مصدراً جيداً لفيتامين (د) الذي يدعم صحة العظام والأسنان ويعزز جهاز المناعة، وقد يساهم في تقليل خطر سكري الحمل.

وفيما يتعلق بالكمية الموصى بها، يُنصح بأن تكتفي الحامل بنحو 3 إلى 4 بيضات أسبوعياً في حال كانت مستويات الكوليسترول طبيعية، مع التأكيد على أهمية طهي البيض جيداً لتجنب مخاطر العدوى البكتيرية مثل السالمونيلا.

كما قد يسبب تناول البيض بعض المخاطر في حالات محددة، أبرزها التسمم الغذائي، أو التحسس لدى بعض النساء، إضافة إلى احتمال تأثيره على مستويات الكوليسترول لدى من يعانين من ارتفاعه، ما يستدعي استشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام.

 
