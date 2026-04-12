القضاء التركي يمنع نجمة "المدينة البعيدة" سينام أونسال من السفر

12-04-2026 | 14:00
القضاء التركي يمنع نجمة المدينة البعيدة سينام أونسال من السفر
القضاء التركي يمنع نجمة المدينة البعيدة سينام أونسال من السفر photos 0
تصدرت الفنانة التركية سينام أونسال، واجهة الأحداث القضائية في الساعات الأخيرة، في القضايا التي تتعلق بالمخدرات، بعد صدور قرار رسمي بمنعها من مغادرة البلاد ووضعها تحت المراقبة القضائية. 

ويأتي هذا التطور الصادم للفنانة التركية كأحدث حلقة في سلسلة تحقيقات تتعلق بشبهات تعاطي والاتجار بالمواد المخدرة، هزت الوسط الفني في تركيا مؤخرًا خصوصًا بعد أن شملت عددا من المشاهير.
وعقب أداء سينام أونسال بشهادتها أمام مكتب المدعي العام في إسطنبول، غادرت الفناتة مقر النيابة بحرية، دون قيود، لكن فُرض عليها حظر سفر احترازي لضمان استكمال الإجراءات القانونية.

وفي أول رد تعليق لها على تلك الأزمة، أعربت أونسال عن صدمتها وحزنها من الزج باسمها في القضية، مؤكدة عبر ستوري نشرته على حسابها الشخصي على " إنستغرام": "لقد كنت في مدينة ماردين لتصوير عملي الفني ولا صلة لي بهذه الادعاءات... أثق تمامًا في القضاء والحقيقة ستظهر قريبًا".

وشملت التحقيقات أسماء عدد من النجوم والمشاهير تم إخضاعهم للفحوصات في معهد الطب الشرعي، وضمت القائمة كلا من، بوراك دينيز وحفصة نور سانجاكتوتان، اللذين ضُبطا ضمن الموقوفين في الحملة.
مواضيع ذات صلة
سينام أونسال تكشف معاناتها الصحية
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الحرب... إسرائيل تمنع هؤلاء من السفر
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى العراق بسبب "مخاطر أمنية"
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر هز الوسط الفني في تركيا.. مذكرة اعتقال بحق بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" وهذه تهمتها
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24

