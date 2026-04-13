ممثلة سوريّة شهيرة في صدد مقاضاة أحد الأطباء: هذا ما فعله بي

كشفت الممثلة عن عزمها مقاضاة أحد الأطباء على خلفية "خطأ طبي" جسيم تعرضت له أثناء جراحة سابقة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها القانوني بعد التجاهل التام الذي أظهره الطرف المتسبب في الواقعة وعدم تحمله للمسؤولية.



وأوضحت ميخائيل، أن هذا العارض الصحي لم يؤثر فقط على سلامتها الجسدية، بل امتد ليعيد صياغة حياتها اليومية وحالتها النفسية، مشيرة إلى أن التداعيات الصحية كانت السبب وراء غيابها عن الساحة الفنية وفقدانها لفرص عمل عديدة خلال الموسم الماضي، حيث اضطرت لتأجيل مشاريعها بانتظار تعافٍ لم يكتمل بسهولة. (ارم نيوز)

