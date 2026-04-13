ممثلة شابة تتألق بالكلاسيك الأسود والجمهور يتغزّل بأناقتها (صور)

لفتت الفنانة يارا الأنظار مؤخرًا بإطلالة أنيقة خلال تواجدها في أحد المطاعم الراقية، حيث خضعت لجلسة تصوير عكست حضورها اللافت.

وشاركت يارا جمهورها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حازت تفاعلًا واسعًا بفضل إطلالتها المميزة.

واختارت الظهور بأسلوب كلاسيكي باللون الأسود، مرتدية بدلة أنيقة مؤلفة من بليزر وبنطال واسع بقصة عصرية، نسّقتها مع بلوزة بسيطة أبرزت رشاقتها.

كما عكست الصور أجواء المكان الفاخر بتصميمه الكلاسيكي، ما أضفى لمسة جمالية لاقت إعجاب المتابعين بشكل واضح.

تفاعل الجمهور بشكل واضح مع ظهور يارا السكري، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، واعتبر كثيرون أن هذه الإطلالة من أفضل إطلالاتها مؤخرًا.وجاءت التعليقات، كالتالي: "سكر يا سكري"، "قمر يا قلبي"، :"أحلى وأحلى"، "مفيش في جمالك"، "ملكة الكوكب"، "قمر الزمان والمكان".