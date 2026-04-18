"ما بيصرف عليي".. ابنة فنان شهير تفضح والدها وتوجه له انتقادات مباشرة (فيديو)

تحدثت ابنة الفنان المصري " " عن معاناتها المعيشية ووجّهت انتقادات مباشرة لوالدها، متهمةً إياه بعدم تقديم الدعم المادي لها.



وعبّرت ابنة في فيديو على "تيك توك" عن استيائها من وضعها الحالي، مشيرة إلى أنها تعاني من ضائقة مالية.



واعتبرت أن ما تمر به يمثل اختبارًا لطبيعة مسؤولية الأب تجاه أبنائه، قائلة: "ما كلتش بقالى يومين غير بقسماط ومش بيصرف عليا".

وقالت بثينة: "مش عارفة أنا إزاي عايشة، إحنا عايشين إزاي يا جماعة، أنا مكلتش غير بقسماط من إمبارح أنا والقطط، كل شوية تحصل الفقرة دي"، متسائلة باستنكار وضحكة ساخرة: "هو أبويا علي الحجار؟!".

وأثار الفيديو جدلا واسعا عبر مواقع التواصل اجتماعي، الا انه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من والدها علي الحجار.









