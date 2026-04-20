في يوم ميلادها.. فنانة شهيرة تعلن حصولها على هدية غريبة (صور)

أعلنت الفنانة ساندي، عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، أنها تلقت في يوم ميلادها أغرب هدية، بعدما كشفت عن تعرّضها لإصابة في ركبتها من خلال صورة نشرتها على المنصة.

وعلّقت ساندي على الصورة بكلمات ساخرة قائلةً: "هدية عيد ميلادي كسر في الركبة اليمين"، في تعليق جمع بين خفة الظل والألم، وهو ما أثار قلق متابعيها عليها.

وتزامن إعلان الإصابة مع احتفالها بعيد ميلادها، وكذلك مع كشفها عن ألبومها الجديد "سكوت"، حيث كانت قد شاركت بوستر العمل عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ملوّحةً بمفاجآت مرتبطة بمضمونه وطبيعته الفنية.