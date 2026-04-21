تغسلين وجهك بالماء والصابون فقط؟ توقفي فوراً.. كارثة تهدد بشرتك!

إن الاعتماد على المياه والصابون وحدهما لتنظيف الوجه لا يعد كافياً للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها، بل قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى جفاف الجلد وتهيج المسام، خاصة مع استخدام أنواع صابون تحتوي على مواد كيميائية قاسية.



وأشار التقرير إلى أن الحل الأمثل يكمن في اتباع روتين تنظيف متكامل يعتمد على "التنظيف المزدوج"، والذي يبدأ باستخدام منظف زيتي أو "مايسيلار" لإزالة الرواسب الدهنية والمكياج، يليه غسول مائي يتناسب مع نوع البشرة للتخلص من الشوائب العميقة.



كما شدد الخبراء على أهمية استخدام "التونر" بعد التنظيف لإعادة التوازن الهيدروجيني (PH) للبشرة وإغلاق المسام، مع ضرورة الترطيب الفوري لمنع فقدان السوائل. وأكد التقرير أن إهمال التنظيف العميق يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة وظهور البثور والرؤوس السوداء، مما يسرع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

