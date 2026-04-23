موضة صيف 2026.. راحة وأناقة بألوان جريئة

موضة صيف 2026 تتميّز بالبساطة والراحة مع لمسة من الجرأة في الألوان والتصاميم. تبرز الأقمشة الخفيفة مثل الكتان والقطن كخيار أساسي لمواجهة الحر، إلى جانب الفساتين الطويلة والبناطيل الواسعة التي توفّر وأناقة في الوقت نفسه. كما تنتشر الألوان الزاهية والنقشات الحيوية مثل الورود، ما يضفي طابعًا منعشًا على الإطلالات. ، يركّز هذا الموسم على المزج بين الراحة والعصرية، مع إتاحة المجال لكل شخص للتعبير عن أسلوبه الخاص.

