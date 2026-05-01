مبادرة مؤثرة من الفنانة أحلام تجاه طباخها الهندي

أعلنت الفنانة تكفّلها برعاية وتربية مولودة طباخها الذي يعمل في منزلها، مؤكدة اهتمامها بالأم وطفلتها منذ لحظة الولادة.

وحسب ما نقلته عبر حسابها على “سناب شات”، فقد أصرت أحلام على أن تتم عملية الولادة داخل منزلها بدلاً من سفر الزوجة إلى ، بهدف متابعتها عن قرب وتقديم الدعم الكامل لها خلال هذه المرحلة.

وأوضحت أنها رغبت في بقاء الأم قريبة خلال فترة الحمل والولادة، انطلاقاً من شعور إنساني بالمسؤولية تجاه العاملين معها ومشاركتهم تفاصيل حياتها اليومية.

وأضافت أنها قررت أن تنشأ الطفلة في منزلها إلى جانب أبنائها الثلاثة، معتبرة إياها فرداً من أسرتها، حيث ظهرت في مقاطع وهي تتفاعل مع المولودة وتدعو جمهورها إلى الدعاء لها.

وقد لاقت تفاعلاً واسعاً على ، حيث أشاد كثيرون بما وصفوه لفتة إنسانية تعكس قيم والتكافل.