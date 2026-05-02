بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"

تصدرت والدة الوصيفة الأولى لملكة عام 2025 كلوي التريند في والعالم العربي مؤخرا بعد انتشار فيديو لها وهي تتوقع جنس مولود ابنتها خلال حفل gender reveal.



وقالت كلوي في تصريح صحفي إن سر جمال والدتها يكمن في التي تحملها، مشيرةً إلى أن الانطباع الإيجابي عنها ليس جديداً، بل تسمعه منذ سنوات.

ولفتت إلى ان والدتها تتبع طريقة خاصة في الاهتمام بنفسها من خلال نظرتها الإيجابية للحياة، مؤكدةً أن جمالها يعكس هذه الروحية.



وشددت على أن والدتها تجسّد مقولة إن العمر مجرد رقم.







Advertisement