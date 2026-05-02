فنانة بارزة تتعرّض للسرقة داخل منزلها... ومفاجأة بشأن هويّة السارق!

كشفت الفنانة عن تعرضها لحادثة سرقة داخل منزلها.



وأوضحت فضالي أنها فوجئت باختفاء العاملة المنزلية، واكتشفت أنّها فقدت عدداً من مقتنياتها الشخصية.

وأشارت إلى أن المسروقات شملت مشغولات ذهبية وخاتمًا من الألماس، إضافة إلى مجموعة من الإكسسوارات والنظارات الشمسية وعطور تحمل علامات تجارية عالمية، فضلًا عن مبالغ مالية.



وأكدت أن الشكوك تدور حول العاملة المنزلية المختفية، معتبرة أن اختفائها تزامن بشكل لافت مع اكتشاف السرقة، ما يعزز فرضية تورطها في الحادث.