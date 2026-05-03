يدها المتورمة حديث الجمهور.. هل تعاني عبلة كامل من أزمة صحية؟

وأثارت الصورة جدلًا واسعًا بين المتابعين، إذ بدت عبلة كامل وكأنها تحاول إخفاء يدها، ما لفت الانتباه بشكل كبير، خصوصًا مع ظهورها بشكل متورّم، الأمر الذي أثار قلق الجمهور وتساؤلات حول حالتها الصحية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع الصورة، حيث عبّر عدد كبير منهم عن قلقهم، متسائلين عمّا إذا كانت الفنانة تعاني من وعكة صحية، فيما طالب آخرون بضرورة طمأنة الجمهور والكشف عن حقيقة ما يجري.

تصدر اسم الممثلة القديرة منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول صورة حديثة لها في أحدث ظهور.