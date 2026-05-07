المرأة

بالفيديو.. سيّدة مسنّة تزعم أنها تزوّجت نزار قباني وأنجبت منه ثلاثة أبناء

Lebanon 24
07-05-2026 | 23:00
بالفيديو.. سيّدة مسنّة تزعم أنها تزوّجت نزار قباني وأنجبت منه ثلاثة أبناء
أثار مقطع فيديو لسيّدة سورية مسنّة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زعمت أنها الزوجة الأولى للشاعر السوري الراحل نزار قباني وابنة عمّه.

وظهرت السيدة، التي قدّمت نفسها باسم باسمة اللاذقاني، خلال حديث مع أحد الناشطين، حيث أكدت أنها تزوّجت نزار قباني وأنجبت منه ثلاثة أبناء، ما أشعل موجة جدل واسعة وتفاعلاً كبيراً عبر المنصات الاجتماعية.

ومع الانتشار السريع للفيديو، خرجت إحدى الناشطات لنفي هذه الادعاءات، مؤكدة أن زوجة نزار قباني الأولى هي زهراء أقبيق، ابنة عمه، وأن ما يتم تداوله بشأن سيدة تُدعى باسمة اللاذقاني لا أساس له من الصحة.

ويُعد نزار قباني واحدًا من أبرز رواد الحداثة الشعرية في العالم العربي، إذ ارتبط اسمه بالجرأة في طرح القضايا الإنسانية والسياسية، سواء من خلال قصائده التي احتفت بالحب والمرأة، أو عبر نقده اللاذع للواقع العربي.
مواقع التواصل الاجتماعي

الزوجة الأولى

نزار قباني

القضايا

سورية

ساني

assi

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24