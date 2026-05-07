بالفيديو.. سيّدة مسنّة تزعم أنها تزوّجت نزار قباني وأنجبت منه ثلاثة أبناء

أثار مقطع فيديو لسيّدة مسنّة تفاعلاً واسعاً على ، بعدما زعمت أنها للشاعر السوري الراحل وابنة عمّه. وظهرت السيدة، التي قدّمت نفسها باسم باسمة اللاذقاني، خلال حديث مع أحد الناشطين، حيث أكدت أنها تزوّجت وأنجبت منه ثلاثة أبناء، ما أشعل موجة جدل واسعة وتفاعلاً كبيراً عبر المنصات الاجتماعية.

ومع الانتشار السريع للفيديو، خرجت إحدى الناشطات لنفي هذه الادعاءات، مؤكدة أن زوجة نزار قباني الأولى هي زهراء أقبيق، ابنة عمه، وأن ما يتم تداوله بشأن سيدة تُدعى باسمة اللاذقاني لا أساس له من الصحة.



ويُعد نزار قباني واحدًا من أبرز رواد الحداثة الشعرية في العالم العربي، إذ ارتبط اسمه بالجرأة في طرح الإنسانية والسياسية، سواء من خلال قصائده التي احتفت بالحب والمرأة، أو عبر نقده اللاذع للواقع العربي.