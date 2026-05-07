بالفيديو.. سيّدة مسنّة تزعم أنها تزوّجت نزار قباني وأنجبت منه ثلاثة أبناء

أثار مقطع فيديو لسيّدة سورية مسنّة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زعمت أنها الزوجة الأولى للشاعر السوري الراحل نزار قباني وابنة عمّه.
وظهرت السيدة، التي قدّمت نفسها باسم باسمة اللاذقاني، خلال حديث مع أحد الناشطين، حيث أكدت أنها تزوّجت نزار قباني وأنجبت منه ثلاثة أبناء، ما أشعل موجة جدل واسعة وتفاعلاً كبيراً عبر المنصات الاجتماعية.
باسمة لاذقاني زوجة الشاعر نزار قباني وملهمته التي سكنت الكثير من قصائده العذبة.
كانت حاضرةً في شعره حبًّا وإلهامًا، وبقي أثرها الجميل في كلماته التي لامست القلوب.
رحل عام ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م، وما زالت أم باسل بحفظ الله وعافيته•
