المرأة

استعدادًا للانتقال إلى بلد جديد... أنجلينا جولي تعرض منزلها الفاخر للبيع مقابل مبلغ ضخم (صورة)

Lebanon 24
08-05-2026 | 00:45
استعدادًا للانتقال إلى بلد جديد... أنجلينا جولي تعرض منزلها الفاخر للبيع مقابل مبلغ ضخم (صورة)
طرحت النجمة أنجلينا جولي منزلها الفخم والتاريخي في لوس أنجلوس للبيع مقابل نحو 29.85 مليون دولار، في خطوة تُشير إلى استعدادها لبدء مرحلة جديدة بعيدًا عن المدينة التي عاشت فيها لسنوات طويلة.
ويُعدّ العقار من أبرز المنازل التاريخية في هوليوود، إذ كان في السابق مملوكًا للمخرج السينمائي الشهير سيسيل بي ديميل، ويقع على مساحة تفوق هكتارين في منطقة لوس فيليز الراقية.


ويتألف المنزل الرئيسي من ست غرف نوم وعشرة حمّامات، إضافة إلى بيت ضيافة، واستوديو مستقل، ومنزل مخصّص للمسبح، وصالة رياضية، وغرفة شاي، فضلًا عن حدائق واسعة وإطلالات بانورامية على تلال هوليوود ومرصد غريفيث الشهير.


وبحسب تقارير، فإن جولي كانت قد اشترت العقار عام 2017 بعد انفصالها عن براد بيت، فيما أشارت سابقًا إلى رغبتها بمغادرة لوس أنجلوس عندما يبلغ أبناؤها التوأم، نوكس وفيفيان، سن الـ18 في عام 2026.


كما أفادت مصادر مقرّبة بأن الممثلة الحائزة على الأوسكار تتطلع إلى قضاء وقت أكبر خارج الولايات المتحدة، وخصوصًا في كمبوديا، التي تربطها بها علاقة خاصة منذ سنوات.


