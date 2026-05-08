استعدادًا للانتقال إلى بلد جديد... أنجلينا جولي تعرض منزلها الفاخر للبيع مقابل مبلغ ضخم (صورة)

ويُعدّ العقار من أبرز المنازل التاريخية في ، إذ كان في السابق مملوكًا للمخرج السينمائي الشهير سيسيل بي ديميل، ويقع على مساحة تفوق هكتارين في منطقة لوس فيليز الراقية.ويتألف المنزل من ست غرف نوم وعشرة حمّامات، إضافة إلى بيت ضيافة، واستوديو مستقل، ومنزل مخصّص للمسبح، وصالة رياضية، وغرفة شاي، فضلًا عن حدائق واسعة وإطلالات بانورامية على تلال هوليوود ومرصد غريفيث الشهير.وبحسب تقارير، فإن جولي كانت قد اشترت العقار عام 2017 بعد انفصالها عن ، فيما أشارت سابقًا إلى رغبتها بمغادرة لوس أنجلوس عندما يبلغ أبناؤها التوأم، نوكس وفيفيان، سن الـ18 في عام 2026.كما أفادت مصادر مقرّبة بأن الممثلة الحائزة على الأوسكار تتطلع إلى قضاء وقت أكبر خارج ، وخصوصًا في كمبوديا، التي تربطها بها علاقة خاصة منذ سنوات.