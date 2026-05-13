بعد نجاح أغنيتها الأخيرة.. هل يكتمل ديو شيرين مع فضل شاكر؟

عاد الحديث عن ديو غنائي مرتقب يجمع شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر، بعد اكتمال التحضيرات الخاصة بالعمل وانتظار التوقيت المناسب لتنفيذه.
وتنشط شيرين فنياً خلال الفترة الأخيرة، بعد طرحها عدداً من الأغنيات الجديدة، بينها "الحضن" و"تباعاً تباعاً"، بالتزامن مع تحضيرها لتعاونات غنائية جديدة مع نجوم من الوطن العربي.

في المقابل، يترقب فضل شاكر انتهاء ملفاته القضائية وخروجه من السجن، تمهيداً لطرح أعمال غنائية كان قد سجلها قبل تسليم نفسه إلى الجيش اللبناني قبل أشهر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مشروع الديو بين شيرين وفضل شاكر لا يزال قائماً، رغم تعثره سابقاً بسبب صعوبات تتعلق بالحصول على تصاريح لدخول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، حيث كان يقيم فضل شاكر آنذاك.

وأشارت المعلومات إلى أن الأغنية أُنجزت كتابةً وتلحيناً، وباتت جاهزة للتسجيل، على أن يُنفذ المشروع عندما تتوافر الظروف المناسبة.

وتزداد فرص عودة التعاون إلى الواجهة مع التطورات المرتبطة بالملف القانوني لفضل شاكر، بالتوازي مع النشاط الفني الذي تعيشه شيرين عبد الوهاب حالياً. (العين)
هل تُعلن براءة فضل شاكر؟
سجّلها ولم يتمّ طرحها بعد... هذه آخر أغنيّة للفنان هاني شاكر
من شيرين.. رسالة مؤثرة لهاني شاكر
كلمات من أغنية شيرين عبد الوهاب المنتظرة
