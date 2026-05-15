بشرتكِ باهتة وفقدت بريقها؟ إليكِ الحلّ الذي يوصي به الخبراء

يؤكد خبراء العناية بالبشرة أن تقشير الوجه بانتظام لا يقتصر على تحسين المظهر الخارجي فحسب، بل يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على صحة الجلد وحيويته. فمع تراكم خلايا الجلد الميتة، تفقد البشرة بريقها وتبدو متعبة وباهتة، وهنا يأتي دور التقشير المنتظم لإعادة الحيوية والتوازن للمسام.وينصح المختصون بإجراء عملية التقشير مرة واحدة أسبوعياً، أو كل عشرة أيام، وذلك بما يتناسب مع نوع البشرة وحاجتها، مشيرين إلى جملة من الفوائد الجوهرية لهذه الخطوة، وأبرزها:تجديد الخلايا: يساهم التقشير في إزالة الطبقات الميتة والتراكمات التي تسبب شحوب الوجه، مما يمنح البشرة نضارة فورية.تعزيز النقاء: يساعد في طبقات الجلد الأكثر صفاءً، مما يجعل البشرة تعكس الضوء بشكل أفضل وتبدو أكثر إشراقاً.رفع كفاءة المستحضرات: تعمل هذه العملية على إزالة الحواجز الجلدية التي تعيق نفاذ السيرومات والمرطبات، مما يضاعف من فعالية روتين العناية اليومي.تضييق المسام: من خلال تنظيف المسام من الأوساخ والزيوت العالقة، يصبح مظهرها أقل وضوحاً، مما يمنح البشرة ملمساً ناعماً ومتجانساً.علاج الجفاف: يساعد التقشير في التخلص من المناطق الخشنة والجافة، مما يمنح الوجه ملمساً حريرياً وانتعاشاً ملحوظاً.ويشدد الخبراء على ضرورة اختيار المقشر المناسب لنوع البشرة وتطبيقه بلطف لتجنب أي تهيج، وضمان الحصول على أفضل النتائج الجمالية والصحية.