بالفيديو.. مخرجة شهيرة تنهار بالبكاء: "أثرك باقي بقلبي"!

استحضرت المخرجة السورية الشهيرة ذكرى والدها الراحل في الذكرى الثالثة لوفاته، والتي تصادف 16 أيار 2023، من خلال لحظات مؤثرة شاركتها مع متابعيها عبر ، مستعيدةً محطات من مسيرته الفنية الغنية التي تركت بصمة واضحة في الدراما .

وشاركت رشا عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو مؤثراً، ظهرت فيه داخل منزلها وهي تحتسي القهوة وتتابع مشاهد من أبرز الأعمال التي أخرجها والدها، والتي شكّلت علامة فارقة في تاريخ الدراما السورية.

وبدت متأثرة بشكل كبير خلال مشاهدتها تلك اللقطات، لا سيما عند سماعها تسجيلاً صوتياً لوالدها يقول فيه: "رشا أنا حابب قلك قديش أنا فخور فيكي"، لتنهار بعدها بالبكاء.

وضم الفيديو مقتطفات من عدد من أشهر أعمال هشام شربتجي، بينها "عيلة 6 نجوم"، "مبروك"، "بنات أكريكوز"، "يوميات جميل وهناء"، "رجال تحت الطربوش"، " "، "بناء 22”، و"يوميات مدير عام".كما تضمن الفيديو مشاهد من داخل منزل رشا، ظهرت خلالها وهي تلمس صورة والدها، بينما يُسمع صوته مجدداً وهو يعبّر عن اعتزازه بها قائلاً: "أقرب الناس إلي هي بنتي، لما تكتبي رشا هشام شربتجي قلبي بيفرح".وأرفقت رشا الفيديو برسالة مؤثرة كتبت فيها: "أثرك باقي بقلبي وقلوب كتار هشام شربتجي.. ثلاث سنين والشوق عم يكبر"، لتنهال بعدها تعليقات الجمهور والفنانين الذين عبّروا عن محبتهم الكبيرة للمخرج الراحل واستعادوا ذكرياتهم مع أعماله.