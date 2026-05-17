بالفيديو.. مخرجة شهيرة تنهار بالبكاء: "أثرك باقي بقلبي"!

وشاركت رشا عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو مؤثراً، ظهرت فيه داخل منزلها وهي تحتسي القهوة وتتابع مشاهد من أبرز الأعمال التي أخرجها والدها، والتي شكّلت علامة فارقة في تاريخ الدراما السورية.
وبدت متأثرة بشكل كبير خلال مشاهدتها تلك اللقطات، لا سيما عند سماعها تسجيلاً صوتياً لوالدها يقول فيه: "رشا أنا حابب قلك قديش أنا فخور فيكي"، لتنهار بعدها بالبكاء.
تمت مشاركة منشور بواسطة Rasha Shurbatji (@rasha_hisham_shurbatji)
