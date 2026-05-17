تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
بعد تعرضها لأزمة قلبية.. نقيب المهن التمثيلية يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة الشهيرة
Lebanon 24
17-05-2026
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
طمأن نقيب المهن التمثيلية الفنان
أشرف زكي
الجمهور ومحبي الفنانة
حنان شوقي
على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات اليوم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
Advertisement
وأكد أشرف زكي، في تصريحات تلفزيونية، أن الحالة الصحية للفنانة حنان
شوقي
أصبحت مستقرة حاليًا، مشيرًا إلى أنها تعرضت لوعكة صحية بسيطة، وتم التعامل معها سريعًا داخل المستشفى تحت إشراف الأطباء.
وأوضح أشرف زكي أن حنان شوقي ستغادر المستشفى خلال ساعات قليلة لتعود إلى منزلها، بعد الاطمئنان الكامل على حالتها الصحية، مؤكدًا أن الأمور أصبحت مطمئنة ولا تدعو للقلق.
وكانت حنان شوقي قد تعرضت في وقت سابق اليوم لأزمة قلبية مفاجئة، ما أثار حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها داخل الوسط الفني، خاصة بعد تداول
أخبار
نقلها إلى المستشفى بصورة عاجلة.
وفور انتشار الخبر، حرص عدد كبير من الفنانين والجمهور على توجيه رسائل الدعم والدعاء للفنانة، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى جمهورها ومحبيها.
وتعد حنان شوقي واحدة من أبرز الفنانات اللاتي قدمن أعمالًا فنية مميزة في الدراما والسينما
المصرية
، حيث نجحت على مدار مشوارها الفني في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أدوارها المتنوعة والمختلفة.
مواضيع ذات صلة
من أبرز نجمات الدراما.. تعرّض فنانة شهيرة لأزمة قلبية مُفاجئة ونقلها إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
من أبرز نجمات الدراما.. تعرّض فنانة شهيرة لأزمة قلبية مُفاجئة ونقلها إلى المستشفى (صورة)
18/05/2026 03:36:39
18/05/2026 03:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هكذا علّقت الفنانة أمل بوشوشة على وفاة والدها (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هكذا علّقت الفنانة أمل بوشوشة على وفاة والدها (صورة)
18/05/2026 03:36:39
18/05/2026 03:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى مجددا.. فنانة تكشف تفاصيل أزمة هاني شاكر الصحية
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى مجددا.. فنانة تكشف تفاصيل أزمة هاني شاكر الصحية
18/05/2026 03:36:39
18/05/2026 03:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى العناية الفائقة.. تدهور مفاجئ في الحالة الصحية لفنانة شهيرة (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى العناية الفائقة.. تدهور مفاجئ في الحالة الصحية لفنانة شهيرة (صورة)
18/05/2026 03:36:39
18/05/2026 03:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حنان شوقي
أشرف زكي
المصرية
امل على
العاج
أخبار
مصرية
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
في سن الـ60.. سيندي كروفرد تعود الى عرض الازياء وتفاجئ الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
في سن الـ60.. سيندي كروفرد تعود الى عرض الازياء وتفاجئ الجمهور (فيديو)
16:00 | 2026-05-17
17/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا بروني بإطلالة مبهرة في "كان"
Lebanon 24
كارلا بروني بإطلالة مبهرة في "كان"
14:33 | 2026-05-17
17/05/2026 02:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. ممثلة شهيرة تعلّق على لقائها بماجدة الرومي في لبنان
Lebanon 24
بالصورة.. ممثلة شهيرة تعلّق على لقائها بماجدة الرومي في لبنان
08:44 | 2026-05-17
17/05/2026 08:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مخرجة شهيرة تنهار بالبكاء: "أثرك باقي بقلبي"!
Lebanon 24
بالفيديو.. مخرجة شهيرة تنهار بالبكاء: "أثرك باقي بقلبي"!
05:25 | 2026-05-17
17/05/2026 05:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عفوية لريان حركة تشعل تفاعل المتابعين على إنستغرام
Lebanon 24
صورة عفوية لريان حركة تشعل تفاعل المتابعين على إنستغرام
03:39 | 2026-05-17
17/05/2026 03:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
17/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "دار الفتوى" تحدد أول أيام عيد الأضحى
Lebanon 24
رسمياً.. "دار الفتوى" تحدد أول أيام عيد الأضحى
03:42 | 2026-05-17
17/05/2026 03:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
08:59 | 2026-05-17
17/05/2026 08:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
23:01 | 2026-05-16
16/05/2026 11:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
11:00 | 2026-05-17
17/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2026-05-17
في سن الـ60.. سيندي كروفرد تعود الى عرض الازياء وتفاجئ الجمهور (فيديو)
14:33 | 2026-05-17
كارلا بروني بإطلالة مبهرة في "كان"
08:44 | 2026-05-17
بالصورة.. ممثلة شهيرة تعلّق على لقائها بماجدة الرومي في لبنان
05:25 | 2026-05-17
بالفيديو.. مخرجة شهيرة تنهار بالبكاء: "أثرك باقي بقلبي"!
03:39 | 2026-05-17
صورة عفوية لريان حركة تشعل تفاعل المتابعين على إنستغرام
00:27 | 2026-05-17
إطلالة جريئة لرانيا عيسى أمام برج إيفل تثير الإعجاب
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
18/05/2026 03:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
18/05/2026 03:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
18/05/2026 03:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24