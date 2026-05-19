تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

فستان من أرشيف مصمم لبناني يعيد بيلا حديد إلى الأضواء

Lebanon 24
19-05-2026 | 01:06
A-
A+
فستان من أرشيف مصمم لبناني يعيد بيلا حديد إلى الأضواء
فستان من أرشيف مصمم لبناني يعيد بيلا حديد إلى الأضواء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تألقت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد مجدداً في خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي 2026، مؤكدة مكانتها كإحدى أبرز أيقونات الموضة واستعادتها اللافتة للقطع الأرشيفية، من خلال إطلالتين جمعتا بين الكلاسيكية واللمسة العصرية الهادئة.

وفي خلال حفل Chopard The Miracle Gala، خطفت بيلا حديد الأنظار بفستان ذهبي فاخر من أرشيف المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، يعود إلى مجموعة خريف وشتاء 2004. وجاء التصميم بطابع كلاسيكي أنيق، ضيق من الأعلى مع حمالات عريضة وقصّة صدر جريئة، إضافة إلى كورسيه مزين بتفاصيل عقدة، بينما انسدل الفستان بتنورة طويلة واسعة.

Advertisement

وصُنع الفستان من الشيفون بلون ذهبي مائل للنيود، وتزين بالكامل بتطريزات معدنية وترتر لامع، مع شراشيب طويلة امتدت من الخصر حتى الذيل، ما أضفى حركة لافتة مع كل خطوة. وأكملت بيلا إطلالتها بمجوهرات ماسية فاخرة من دار شوبارد، تضمنت عقداً بتصميم أنيق يتوسطه حجر كبير.

وفي ظهور آخر، أطلت بيلا حديد بفستان حريري بلون النيود الوردي المائل للبيج، مطرز بكريستالات دقيقة تعكس أسلوباً هادئاً وفخماً في آن واحد. وجاء التصميم بقصّة مستقيمة مع حمالات رفيعة وخصر محدد يبرز القوام، فيما انسدلت التنورة الطويلة بتطريزات لامعة ناعمة.

وزُوّد الفستان بوشاح حريري شفاف متصل من جهة واحدة، يلتف حول الرقبة وينسدل بأسلوب درامي رقيق. واكتفت بيلا بإكسسوارات بسيطة من الألماس، شملت أساور رفيعة وأقراطاً صغيرة وخاتماً ناعماً، مع حذاء كلاسيكي معدني مدبب أكمل أناقة الإطلالة.

مواضيع ذات صلة
بيلا حديد وشقيقها أنور يخطفان الانظار في "كان"
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: ترامب مصمم على عدم حصول إيران على سلاح نووي
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24

مهرجان كان السينمائي

اللبناني العالمي

elie saab

بيلا حديد

إيلي صعب

النيود

الطويل

لبنان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-18
Lebanon24
16:25 | 2026-05-18
Lebanon24
13:44 | 2026-05-18
Lebanon24
10:18 | 2026-05-18
Lebanon24
06:26 | 2026-05-18
Lebanon24
04:32 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24