فستان من أرشيف مصمم لبناني يعيد بيلا حديد إلى الأضواء

تألقت عارضة الأزياء العالمية مجدداً في خلال فعاليات 2026، مؤكدة مكانتها كإحدى أبرز أيقونات الموضة واستعادتها اللافتة للقطع الأرشيفية، من خلال إطلالتين جمعتا بين الكلاسيكية واللمسة العصرية الهادئة.

وفي خلال حفل Chopard The Miracle Gala، خطفت حديد الأنظار بفستان ذهبي فاخر من أرشيف المصمم ، يعود إلى مجموعة خريف وشتاء 2004. وجاء التصميم بطابع كلاسيكي أنيق، ضيق من الأعلى مع حمالات عريضة وقصّة صدر جريئة، إضافة إلى كورسيه مزين بتفاصيل عقدة، بينما انسدل الفستان بتنورة طويلة واسعة.

وصُنع الفستان من الشيفون بلون ذهبي مائل للنيود، وتزين بالكامل بتطريزات معدنية وترتر لامع، مع شراشيب طويلة امتدت من الخصر حتى الذيل، ما أضفى حركة لافتة مع كل خطوة. وأكملت بيلا إطلالتها بمجوهرات ماسية فاخرة من دار شوبارد، تضمنت عقداً بتصميم أنيق يتوسطه حجر كبير.

وفي ظهور آخر، أطلت بيلا حديد بفستان حريري بلون الوردي المائل للبيج، مطرز بكريستالات دقيقة تعكس أسلوباً هادئاً وفخماً في آن واحد. وجاء التصميم بقصّة مستقيمة مع حمالات رفيعة وخصر محدد يبرز القوام، فيما انسدلت التنورة الطويلة بتطريزات لامعة ناعمة.

وزُوّد الفستان بوشاح حريري شفاف متصل من جهة واحدة، يلتف حول الرقبة وينسدل بأسلوب درامي رقيق. واكتفت بيلا بإكسسوارات بسيطة من الألماس، شملت أساور رفيعة وأقراطاً صغيرة وخاتماً ناعماً، مع حذاء كلاسيكي معدني مدبب أكمل أناقة الإطلالة.