تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بديلٌ آمن لليزر يثير اهتمام أطباء التجميل.. ما هي هذه التقنية وكيف تعمل؟

Lebanon 24
20-05-2026 | 07:35
A-
A+
بديلٌ آمن لليزر يثير اهتمام أطباء التجميل.. ما هي هذه التقنية وكيف تعمل؟
بديلٌ آمن لليزر يثير اهتمام أطباء التجميل.. ما هي هذه التقنية وكيف تعمل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
برزت تقنية "النانوفات" كإحدى أبرز الطفرات الحديثة في مجال التجميل، حيث تحول التركيز نحو تحسين جودة البشرة وتحفيز تجددها الطبيعي بدلاً من تغيير ملامح الوجه.

وتعتمد هذه التقنية على سحب كمية صغيرة من الدهون الذاتية للمريض (من البطن أو الفخذين)، ومعالجتها لتصبح مادة غنية بالخلايا الجذعية وعوامل النمو، ثم حقنها في الطبقات السطحية للجلد لتعزيز نضارته وكثافته دون زيادة حجم الوجه.
Advertisement

تُستخدم التقنية لعلاج البشرة المتعبة، وتخفيف الهالات الداكنة الناتجة عن شفافية الجلد، وتحسين الخطوط الدقيقة والندبات. وتمتاز عن "الفيلر" بأنها تحسّن نوعية الجلد داخلياً بدلاً من مجرد ملء الفراغات، كما أنها أقل إزعاجاً من الليزر في فترة التعافي.

يُذكر أن نتائج "النانوفات" تظهر تدريجياً وتستغرق عدة أشهر لتحقيق التحسن الكامل وتجانس لون البشرة، وتختلف استمراريتها بحسب طبيعة الجسم وأسلوب الحياة وثبات الوزن.
مواضيع ذات صلة
ميزة على "فيسبوك" تهم الكثيرين.. ما هي وكيف تعمل؟
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: للمرّة الأولى يطلق حزب الله نحو الجليل مسيّرة تعمل بتقنية الألياف البصرية
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تضمنين فعالية الليزر في إزالة الشعر؟ خطوات عملية لنتائج تدوم طويلاً
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة عفوية لهيا مرعشلي تتصدر اهتمام المتابعين
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

حسين ال

الفيلر

التركي

الترك

حسن ا

الطف

تركي

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2026-05-20
Lebanon24
04:06 | 2026-05-20
Lebanon24
02:11 | 2026-05-20
Lebanon24
23:00 | 2026-05-19
Lebanon24
16:11 | 2026-05-19
Lebanon24
16:00 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24