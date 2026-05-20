تجمع بين الجرأة والأنوثة.. إليكِ أكثر قصات الشعر القصير رواجاً

تتصدر قصات الشعر صيحات الجمال لعام 2026، كخيارات جريئة تعكس الأنوثة والثقة، وتجمع بين العملية والأناقة لتناسب مختلف الأذواق وأشكال الوجوه.ومن أبرز الإطلالات الرائجة هذا العام:القصة المدرجة: تمنح مظهراً ناعماً مع تدرجات تضيف حجماً وحركة طبيعية للشعر.قصة كت: خيار عصري يعكس قوة الشخصية، ويمكن تنسيقها مع غرة جانبية لإطلالة مميزة.قصة الجارسون: تعد خياراً عملياً وأنيقاً يمنح كثافة مثالية للشعر الخفيف.قصة اللوب والقصات المدرجة: مثالية لإبراز ملامح الوجهين الدائري والطويل بشكل متوازن وجذاب.قصات الكيرلي القصيرة: تبرز تموجات الشعر الطبيعية وتمنحه حيوية وحجماً أكبر.