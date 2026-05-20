Najib Mikati
نشر فيديو غير لائق على صفحتها.. فنانة معتزلة تكشف تعرّض حسابها للاختراق!

Lebanon 24
20-05-2026 | 13:30
نشر فيديو غير لائق على صفحتها.. فنانة معتزلة تكشف تعرّض حسابها للاختراق!
كشفت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي عن تعرّض حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للاختراق، اليوم الأربعاء، بعدما أقدم شخص مجهول على نشر مقطع فيديو غير لائق عبر الصفحة، ما وضعها في موقف محرج أمام متابعيها.
وأوضحت البارودي، في منشور مطوّل عبر حسابها، أنها استيقظت على عدد كبير من الاتصالات الهاتفية التي لم تتمكن من الرد عليها، قبل أن تتلقى اتصالاً من ابنتها أخبرتها فيه بنشر الفيديو المسيء على صفحتها الشخصية.

 
وأضافت أنها اطلعت على الصفحة، فوجدت مقطع فيديو خارجاً، لم تتمكن من مشاهدته لصعوبة ما يحتوي من مشاهد غير لائقة، وقامت بحذفه بشكل سريع، وطلبت من ابنتها تأمين حسابها حتى لا يتكرر الأمر.


وأكدت شمس البارودي أنها كانت تنوي إبلاغ مباحث الإنترنت بالواقعة، إلا أن ابنتها أكدت لها أنها لن تتمكن من ذلك نظراً لقيامها بحذف الفيديو، ولن تستطيع الوصول لمكان واسم الشخص الذي نشره.


يذكر أن الفنانة شمس البارودي اعتادت منذ عدة أشهر مشاركة متابعيها بعض تفاصيل يومها من خلال نشرها مقاطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" تتحدث خلالها عن ذكرياتها مع زوجها الفنان حسن يوسف وبعض الأنشطة التي تقوم بها بشكل يومي.

