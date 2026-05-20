نشر فيديو غير لائق على صفحتها.. فنانة معتزلة تكشف تعرّض حسابها للاختراق!

وأوضحت البارودي، في منشور مطوّل عبر حسابها، أنها استيقظت على عدد كبير من الاتصالات الهاتفية التي لم تتمكن من الرد عليها، قبل أن تتلقى اتصالاً من ابنتها أخبرتها فيه بنشر الفيديو المسيء على صفحتها الشخصية.وأضافت أنها اطلعت على الصفحة، فوجدت مقطع فيديو خارجاً، لم تتمكن من مشاهدته لصعوبة ما يحتوي من مشاهد غير لائقة، وقامت بحذفه بشكل سريع، وطلبت من ابنتها تأمين حسابها حتى لا يتكرر الأمر.وأكدت شمس البارودي أنها كانت تنوي إبلاغ مباحث الإنترنت بالواقعة، إلا أن ابنتها أكدت لها أنها لن تتمكن من ذلك نظراً لقيامها بحذف الفيديو، ولن تستطيع الوصول لمكان واسم الشخص الذي نشره.يذكر أن الفنانة شمس البارودي اعتادت منذ عدة أشهر مشاركة متابعيها بعض تفاصيل يومها من خلال نشرها مقاطع فيديو "فيسبوك" تتحدث خلالها عن ذكرياتها مع زوجها الفنان وبعض الأنشطة التي تقوم بها بشكل يومي.