ملكة جمال تتعرّض لاعتداء صادم داخل أحد فنادق!

Advertisement

تعرّضت ، أندريا ديل فال، لاعتداء صادم داخل أحد فنادق مدينة كان ، وذلك أثناء وجودها للمشاركة في فعاليات ، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.وقد نشرت أندريا مقاطع فيديو ظهرت فيها وملامحها مغطاة بالدماء داخل الغرفة، متهمةً مصفف الشعر الشهير جيوفاني لاجونا بالاعتداء عليها، في حين بدت الغرفة في حالة فوضى واضحة عقب ما وصفته التقارير بشجار عنيف بين الطرفين.وبحسب تقارير متداولة، بدأ الخلاف بمشادة كلامية قبل أن يتطور إلى عراك بالأيدي، ما دفع نزلاء الفندق إلى الاتصال بالشرطة الفرنسية بعد سماع صراخ وضجيج صادر من الغرفة.وتداولت وسائل إعلام لاحقاً فيديو يُظهر عناصر الأمن وهم يقتادون جيوفاني لاجونا، بينما تلقت أندريا الرعاية الطبية، من دون الكشف حتى الآن عن السبب الحقيقي للخلاف أو طبيعة التهم المحتملة.