تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

ملكة جمال تتعرّض لاعتداء صادم داخل أحد فنادق!

Lebanon 24
22-05-2026 | 06:28
A-
A+
ملكة جمال تتعرّض لاعتداء صادم داخل أحد فنادق!
ملكة جمال تتعرّض لاعتداء صادم داخل أحد فنادق! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعرّضت ملكة جمال فنزويلا، أندريا ديل فال، لاعتداء صادم داخل أحد فنادق مدينة كان الفرنسية، وذلك أثناء وجودها للمشاركة في فعاليات مهرجان كان السينمائي، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وقد نشرت أندريا مقاطع فيديو ظهرت فيها وملامحها مغطاة بالدماء داخل الغرفة، متهمةً مصفف الشعر الشهير جيوفاني لاجونا بالاعتداء عليها، في حين بدت الغرفة في حالة فوضى واضحة عقب ما وصفته التقارير بشجار عنيف بين الطرفين.

وبحسب تقارير متداولة، بدأ الخلاف بمشادة كلامية قبل أن يتطور إلى عراك بالأيدي، ما دفع نزلاء الفندق إلى الاتصال بالشرطة الفرنسية بعد سماع صراخ وضجيج صادر من الغرفة.


وتداولت وسائل إعلام لاحقاً فيديو يُظهر عناصر الأمن وهم يقتادون جيوفاني لاجونا، بينما تلقت أندريا الرعاية الطبية، من دون الكشف حتى الآن عن السبب الحقيقي للخلاف أو طبيعة التهم المحتملة.
مواضيع ذات صلة
وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تتعرّض لعملية سطو في وضح النهار! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أصله فلسطيني.. ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون في علاقة حب مع فنان شهير! (صور)
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
يكبرها بـ 20 عاما ومتزوج.. هذه هوية خطيب وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة مايا أبو الحسن (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24

مهرجان كان السينمائي

ملكة جمال

الفرنسية

فنزويلا

ادم دا

بالدم

ادون

جيوف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-05-22
Lebanon24
12:13 | 2026-05-22
Lebanon24
09:13 | 2026-05-22
Lebanon24
03:59 | 2026-05-22
Lebanon24
00:20 | 2026-05-22
Lebanon24
23:00 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24