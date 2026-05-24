مايلي سايروس على ممشى المشاهير.. نجمة ذهبية لمسيرة بدأت من "هانا مونتانا"

Lebanon 24
24-05-2026 | 01:15
مايلي سايروس على ممشى المشاهير.. نجمة ذهبية لمسيرة بدأت من هانا مونتانا
احتفلت النجمة العالمية مايلي سايروس بحصولها رسمياً على نجمة في ممشى المشاهير بهوليوود، خلال حفل حضرته عائلتها وعدد من أصدقائها المقربين.

وعبّرت سايروس في كلمتها عن سعادتها بهذا التكريم، معتبرة أنه ثمرة سنوات طويلة من العمل والإصرار، لا مجرد جائزة عابرة. وقالت: "ما يجعلني أشعر بتميز هذه النجمة هو أنها ثمرة إخلاص وتفانٍ.. اسمي محفور بالذهب والوردي".

وأكدت أنها ستواصل مسيرتها الفنية بالشغف نفسه، مشيرة إلى أن الفن بالنسبة إليها ليس مهنة فقط، بل رسالة تطمح من خلالها إلى ترك أثر لدى الأجيال المقبلة.

وشهد الحفل لحظات عائلية مؤثرة، إذ ظهرت سايروس إلى جانب حبيبها ماكس موراندو، الذي شاركها الاحتفال وقبّلها بعد تسلم النجمة، كما حضرت والدتها وشقيقتها هذه المناسبة الخاصة.

وتعد مايلي سايروس من أبرز نجمات جيلها، بعدما انطلقت شهرتها عالمياً عبر مسلسل "هانا مونتانا" عام 2006، قبل أن تحقق نجاحاً كبيراً في عالم الموسيقى.

ومن أبرز أعمالها أغنيتا "Wrecking Ball" و"Flowers"، كما حصدت جوائز "غرامي"، بينها جائزتان عام 2024 عن أغنية "Flowers".

وتواصل سايروس نشاطها الفني، بعدما أطلقت أخيراً ألبومها المرئي "Something Beautiful"، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاماً على انطلاق "هانا مونتانا".

