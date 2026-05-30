نجمة شهيرة في فيلم للكبار فقط! (صورة)

تستعد النجمة الأميركية لاتخاذ خطوة هي الأكثر جرأة في مسيرتها الفنية عبر الانضمام رسمياً إلى طاقم عمل الفيلم الملحمي القادم "أصل العالم" (The Origin of the World).

ويشارك في هذا العمل السينمائي الممثلة كيت والنجم ، إلى جانب الممثلة سادي سوفرال التي تجري مفاوضات متقدمة لتولي دور رئيسي.



الفيلم من إخراج السينمائي الحائز على برادي كوربيت مخرج فيلم The Brutalist.



وينتمي العمل لفئة الأفلام المصنفة للكبار فقط ويمتد زمن عرضه إلى 4 ساعات كاملة، حيث صُور بالكامل بتقنية 65 ملم النادرة استناداً إلى سيناريو ضخم يتجاوز 200 صفحة.