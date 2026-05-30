"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)

كشفت الفنانة كواليس قرارها الشخصي بالتضحية بحلم الأمومة مقابل استمرار مسيرتها الفنية والحفاظ على مظهرها الجمالي.وأعلنت عبيد خلال لقاء تلفزيوني عبر أنها ليست نادمة على هذا القرار إطلاقا، قائلة: "لو رجع بي الزمن هختار نفس ، أنا ماعرفش الندم في قراراتي".وأشارت إلى ان دافعها الأساسي في ذلك الوقت كان الخوف على رشاقتها وقوامها، قائلة: "كنت خايفة على جسمي وشكلي، وخايفة من فكرة في البيت".وفي حديثها عن سر محافظتها على وزنها لسنوات طويلة، أوضحت عبيد أنها كانت تتعامل مع وزنها بمنطق الاحترافية الشديدة، قائلة: "بكون حريصة جداً في الأكل عشان الشغل، وبقفل فمي لازم أكون دايماً بوزن معين محافظة عليه".ورةت عبيد محطات شخصية فارقة في حياتها، كاشفة عن أسباب فشل زواجها الأول، مؤكدة أن فارق السن الكبير بينها وبين المخرج خلق فجوة من الشديدة التي لم تعد تقوى على تحملها، مشيرة الى أنه كان يرفض عملها في الفن تمامًا، ما جعل استمرار الحياة بينهما مستحيلًا.