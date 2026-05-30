رندة كعدي: سأعتزل التمثيل فقط في هذه الحالة

أعلنت الممثلة ، أنها لا تُفكّر بالاعتزال طالما أنّها لا تزال قادرة على تقديم شخصيات جديدة ومختلفة، وشدّدت على أنّ التمثيل بالنسبة لها هو شغف يتجدّد مع كلّ تجربة.وقالت كعدي خلال حلولها ضيفة عبر برنامج "سقف عالي"، إنّه ستتخذ قرار الاعتزال فقط عندما تشعر بأنها لم تعدّ قادرة على إضافة أي جديد إلى الشخصيات التي تقدمها.وأوضحت أن كل دور تتعامل معه كأنه تجربتها الأولى أمام الكاميرا، وأكّدت أنّها تسعى دائماً إلى منحه تفاصيل مختلفة وتقنيات جديدة، معتبرة أن الشغف الذي لا يزال يرافقها هو السبب الأساسي لاستمرارها في المهنة. (فوشيا)