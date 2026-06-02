تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

من دون جراحة أو تدخل قاصٍ.. تقنية حديثة تجتاح عالم التجميل لإعادة الشباب!

Lebanon 24
02-06-2026 | 10:57
A-
A+
من دون جراحة أو تدخل قاصٍ.. تقنية حديثة تجتاح عالم التجميل لإعادة الشباب!
من دون جراحة أو تدخل قاصٍ.. تقنية حديثة تجتاح عالم التجميل لإعادة الشباب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت أجهزة العناية بالبشرة المعتمدة على الاهتزازات والموجات الصوتية انتشاراً لافتاً، وسط إقبال متزايد على حلول تجميلية غير جراحية تمنح البشرة إشراقاً من دون تدخلات قاسية.
 
وتعمل هذه التقنيات على تحفيز البشرة من الداخل عبر ترددات دقيقة تصل إلى طبقات عميقة، بخلاف المستحضرات التقليدية المقتصرة على السطح، وتجمع الأجهزة الحديثة بينها وبين تقنيات أخرى كالضوء (LED)، الحرارة، والتبريد.
Advertisement

وتُسهم الاهتزازات الصوتية في تنشيط الدورة الدموية وتغذية الخلايا بالأكسجين، إلى جانب تعزيز تصريف السوائل اللمفاوية وتقليل الانتفاخ في محيط العينين والخدين، بالإضافة إلى إرخاء عضلات الوجه وتخفيف التوتر الناجم عن الإجهاد.
 
كما تشير الدراسات إلى أن الموجات فوق الصوتية تحفّز الطبقات العميقة للجلد وتحفّز إنتاج الكولاجين وتدعم تجدد الخلايا، مما يساعد على الحفاظ على تماسك البشرة والحد من التجاعيد مع مرور الوقت.
مواضيع ذات صلة
دون تدخل معقد.. تقنية جديدة لفحص شرايين القلب
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"سولو-ماكسينغ".. ظاهرة جديدة تجتاح عقول الشباب
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
انتبهوا من "عدوى الإحباط".. كيف تنجون من عقلية "لا أمل" التي تجتاح العالم؟
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بدعم من زوجها.. نارين بيوتي تدخل عالم الغناء! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

مع مرور الوقت

الدورة

العين

كولا

زايد

ماسك

الدم

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
15:29 | 2026-06-02
Lebanon24
13:04 | 2026-06-02
Lebanon24
04:45 | 2026-06-02
Lebanon24
03:13 | 2026-06-02
Lebanon24
01:10 | 2026-06-02
Lebanon24
23:00 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24