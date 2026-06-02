من دون جراحة أو تدخل قاصٍ.. تقنية حديثة تجتاح عالم التجميل لإعادة الشباب!

شهدت أجهزة العناية بالبشرة المعتمدة على الاهتزازات والموجات الصوتية انتشاراً لافتاً، وسط إقبال متزايد على حلول تجميلية غير جراحية تمنح البشرة إشراقاً من دون تدخلات قاسية.



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وتُسهم الاهتزازات الصوتية في تنشيط الدموية وتغذية الخلايا بالأكسجين، إلى جانب تعزيز تصريف السوائل اللمفاوية وتقليل الانتفاخ في محيط العينين والخدين، بالإضافة إلى إرخاء عضلات الوجه وتخفيف التوتر الناجم عن الإجهاد. وتعمل هذه التقنيات على تحفيز البشرة من الداخل عبر ترددات دقيقة تصل إلى طبقات عميقة، بخلاف المستحضرات التقليدية المقتصرة على السطح، وتجمع الأجهزة الحديثة بينها وبين تقنيات أخرى كالضوء (LED)، الحرارة، والتبريد.وتُسهم الاهتزازات الصوتية في تنشيط الدموية وتغذية الخلايا بالأكسجين، إلى جانب تعزيز تصريف السوائل اللمفاوية وتقليل الانتفاخ في محيط العينين والخدين، بالإضافة إلى إرخاء عضلات الوجه وتخفيف التوتر الناجم عن الإجهاد.

كما تشير الدراسات إلى أن الموجات فوق الصوتية تحفّز الطبقات العميقة للجلد وتحفّز إنتاج الكولاجين وتدعم تجدد الخلايا، مما يساعد على الحفاظ على تماسك البشرة والحد من التجاعيد .