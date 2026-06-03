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المرأة

فضيحة.. القبض على زوج فنانة شهيرة بسبب "فيلا"!

Lebanon 24
03-06-2026 | 02:46
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فضيحة.. القبض على زوج فنانة شهيرة بسبب فيلا!
فضيحة.. القبض على زوج فنانة شهيرة بسبب فيلا! photos 0
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اعتقلت الأجهزة الأمنية في مصر رجل الأعمال المصري، أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، على خلفية مشاجرة عنيفة اندلعت داخل أحد معارض السيارات في منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة، وتورط في المشاجرة عدد من الأشخاص. 
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وتعود هذه الواقعة إلى نزاع حاد دار بين عدة أطراف بخصوص فيلا كائنة في منطقة الساحل الشمالي، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 50 مليون جنيه مصري، حيث كان قد تم بيعها في وقت سابق، ليتفجر الخلاف لاحقاً بين الأطراف المعنية حول مستحقات مالية متبقية من الثمن الكلي للعقار بلغت قيمتها قرابة 20 مليون جنيه، مما أدى في النهاية إلى تصاعد حدة الأزمة وتفاقمها.

واستناداً إلى ما أسفرت عنه التحريات الأمنية الأولية، توجه عدد من الأشخاص إلى معرض سيارات يمتلكه أحد أطراف النزاع والموجود بمنطقة التجمع الخامس، حيث بدأت المواجهة بنقاش حاد وسرعان ما تطور الأمر ليتصاعد إلى مشاجرة كبرى، وهو ما دفع صاحب معرض السيارات إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة وإخطار الأجهزة الأمنية.

وتحركت القوات والجهات الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة إلى موقع المشاجرة، حيث جرى فحص الملابسات المحيطة بالواقعة والقبض على عدد من المتورطين فيها. وتم إعداد أكمنة أمنية محكمة أسفرت عن ضبط رجل الأعمال صبري نخنوخ والأطراف الأخرى أثناء تواجدهم على طرق متفرقة، وذلك تمهيداً لعرضهم جميعاً على جهات التحقيق المختصة.

من جانبها، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في ملابسات الواقعة، واستمعت بالفعل إلى أقوال أطراف المشاجرة للوقوف بدقة على أسباب وخلفيات هذا الخلاف، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها وتحرياتها للكشف عن كامل تفاصيل القضية وجوانبها.
 
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