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المرأة

الكولاجين أم البيوتين؟ خبراء يوضحون

Lebanon 24
05-06-2026 | 01:00
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الكولاجين أم البيوتين؟ خبراء يوضحون
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مع تزايد الإقبال على مكملات العناية بالشعر، يبرز الكولاجين والبيوتين كأكثر الخيارات شيوعاً بين الباحثين عن شعر أكثر كثافة وقوة. غير أن خبراء وأبحاثاً علمية يشيرون إلى أن فعالية كل منهما تختلف بحسب أسباب مشكلات الشعر والحالة الصحية للفرد.

ويُعد البيوتين، المعروف بفيتامين B7، عنصراً مهماً في إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الأساسي المكوّن للشعر. وتوضح الدراسات أن نقص البيوتين قد يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه، إلا أن هذا النقص يُعد نادراً لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً.

أما الكولاجين، وهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، فيلعب دوراً غير مباشر في دعم صحة الشعر من خلال توفير الأحماض الأمينية اللازمة لبناء البروتينات، إضافة إلى مساهمته في الحفاظ على صحة الجلد وفروة الرأس.

وتشير الأبحاث إلى أن البيوتين قد يكون أكثر فائدة للأشخاص الذين يعانون نقصاً فعلياً في الفيتامين، بينما قد يساعد الكولاجين في دعم صحة فروة الرأس ومكافحة بعض آثار التقدم في العمر المرتبطة ببصيلات الشعر.

ويؤكد متخصصون أن صحة الشعر لا تعتمد على مكمل غذائي واحد، بل ترتبط بعوامل متعددة تشمل التغذية المتوازنة والحصول على كميات كافية من البروتين والحديد والزنك وفيتامين D، إلى جانب النوم الجيد وتقليل التوتر.

كما يحذر الخبراء من الاعتقاد بأن المكملات وحدها قادرة على علاج جميع مشكلات الشعر، مشيرين إلى أن بعض حالات التساقط قد تكون مرتبطة بأسباب صحية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو فقر الدم أو التغيرات الهرمونية، ما يتطلب تشخيصاً طبياً مناسباً.

وبحسب المختصين، فإن أفضل النتائج للحفاظ على شعر صحي وقوي تتحقق من خلال معالجة الأسباب الأساسية للمشكلة واتباع نمط حياة صحي، بدلاً من الاعتماد على المكملات الغذائية وحدها.

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