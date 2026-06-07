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المرأة

يسرا تكشف مفاجأة عن "الإنس والجن".. لماذا اختار عادل إمام دور الجن؟

Lebanon 24
07-06-2026 | 01:35
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يسرا تكشف مفاجأة عن الإنس والجن.. لماذا اختار عادل إمام دور الجن؟
يسرا تكشف مفاجأة عن الإنس والجن.. لماذا اختار عادل إمام دور الجن؟ photos 0
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تحدثت الفنانة يسرا عن كواليس تعاونها مع الفنان عادل إمام في فيلم "الإنس والجن"، الذي عُرض في ثمانينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً واسعاً لدى الجمهور.
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وخلال استضافتها في برنامج "بيت مراد" مع الكاتب أحمد مراد عبر قناة "أون"، قالت يسرا إنها توقعت عند قراءتها الأولى للسيناريو أن يؤدي عادل إمام شخصية الإنسان، لكنها فوجئت باختياره تقديم شخصية الجن.

وأوضحت أن عادل إمام رأى في الدور تحدياً مختلفاً يمنحه مساحة جديدة لتقديم أداء غير معتاد، فقرر خوض التجربة منذ البداية.

وأشارت يسرا إلى أن أفلام الرعب اليوم تعتمد كثيراً على مشاهد العنف والدماء، بينما قدّم "الإنس والجن" حالة مختلفة، لافتة إلى أن الأطفال تعلقوا وقتها بشخصية الجن وتفاعلوا معها بشكل لافت.

وعلى صعيد أعمالها الجديدة، تنتظر يسرا طرح فيلم "الست لما" في دور العرض، حيث تجسد شخصية الإعلامية دينا الكردي، التي تدير مركزاً لدعم وتمكين المرأة وتقود حملة عبر مواقع التواصل لمساندة السيدات في مواجهة المشكلات الأسرية والخلافات الزوجية.

كما انتهت أخيراً من تصوير فيلم "بنات فاتن"، بمشاركة باسم سمرة وهدى المفتي وبسمة نبيل وإسلام مبارك وحمدي هيكل، وهو من تأليف أمنية مصطفى وإخراج محمد نادر.

وفي الدراما، تواصل يسرا تصوير مسلسل "قلب شمس" مع محمد سامي، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية مرتبطة بالعلاقات الأسرية وتحديات الحياة اليومية في المجتمع المصري. (العين)
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