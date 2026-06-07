يسرا تكشف مفاجأة عن "الإنس والجن".. لماذا اختار عادل إمام دور الجن؟

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وخلال استضافتها في برنامج "بيت مراد" مع الكاتب عبر قناة "أون"، قالت يسرا إنها توقعت عند قراءتها الأولى للسيناريو أن يؤدي عادل إمام شخصية الإنسان، لكنها فوجئت باختياره تقديم شخصية الجن.وأوضحت أن عادل إمام رأى في الدور تحدياً مختلفاً يمنحه مساحة جديدة لتقديم أداء غير معتاد، فقرر خوض التجربة منذ البداية.وأشارت يسرا إلى أن أفلام الرعب اليوم تعتمد كثيراً على مشاهد العنف والدماء، بينما قدّم "الإنس والجن" حالة مختلفة، لافتة إلى أن الأطفال تعلقوا وقتها بشخصية الجن وتفاعلوا معها بشكل لافت.وعلى صعيد أعمالها الجديدة، تنتظر يسرا طرح فيلم " لما" في دور ، حيث تجسد شخصية الإعلامية دينا ، التي تدير مركزاً لدعم وتمكين المرأة وتقود حملة عبر مواقع التواصل لمساندة السيدات في مواجهة المشكلات الأسرية والخلافات الزوجية.كما انتهت أخيراً من تصوير فيلم "بنات فاتن"، بمشاركة باسم سمرة وهدى المفتي وبسمة نبيل وإسلام مبارك وحمدي هيكل، وهو من تأليف أمنية مصطفى وإخراج محمد نادر.وفي الدراما، تواصل يسرا تصوير مسلسل "قلب شمس" مع ، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية مرتبطة بالعلاقات الأسرية وتحديات الحياة اليومية في المجتمع المصري. (العين)