بالشعر الأشقر.. ممثلة لبنانية تفاجئ جمهورها بلوك جديد (صورة)

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فاجأت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة جمهورها بإطلالة جديدة بعد اعتمادها لون الشعر الأشقر.
ونشرت دانييلا صورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها باللوك الجديد.
وسرعان ما لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أشادوا بإطلالتها الجديدة.
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A post shared by daniella rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
A post shared by daniella rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)