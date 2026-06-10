تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بالشعر الأشقر.. ممثلة لبنانية تفاجئ جمهورها بلوك جديد (صورة)

Lebanon 24
10-06-2026 | 14:02
A-
A+
بالشعر الأشقر.. ممثلة لبنانية تفاجئ جمهورها بلوك جديد (صورة)
بالشعر الأشقر.. ممثلة لبنانية تفاجئ جمهورها بلوك جديد (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

فاجأت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة جمهورها بإطلالة جديدة بعد اعتمادها لون الشعر الأشقر. 

ونشرت دانييلا صورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها باللوك الجديد.

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أشادوا بإطلالتها الجديدة. 

Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
بالشعر الأشقر.. جورجينا رودريغيز تلفت الأنظار بلوك جديد (صور)
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 04:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زوج أصالة نصري يفاجئها بلوك جديد... شاهدوا الفيديو!
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 04:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زواج دام 12 عامًا.. ممثلة تركية شهيرة تعلن انفصالها رسميًا وتفاجئ جمهورها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 04:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 04:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

daniella rahme

دانييلا رحمه

اللبنانية

دانييلا

لبنان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:28 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2026-06-10
Lebanon24
10:56 | 2026-06-10
Lebanon24
07:24 | 2026-06-10
Lebanon24
05:00 | 2026-06-10
Lebanon24
00:43 | 2026-06-10
Lebanon24
23:00 | 2026-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24