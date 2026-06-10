بالشعر الأشقر.. ممثلة لبنانية تفاجئ جمهورها بلوك جديد (صورة)

فاجأت الممثلة جمهورها بإطلالة جديدة بعد اعتمادها لون الشعر الأشقر.

ونشرت صورة عبر حساباتها على ظهرت فيها باللوك الجديد.

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أشادوا بإطلالتها الجديدة.