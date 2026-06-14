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المرأة

شفاه رطبة طوال الصيف.. روتين يومي بسيط يمنع الجفاف والتشققات

Lebanon 24
14-06-2026 | 16:00
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شفاه رطبة طوال الصيف.. روتين يومي بسيط يمنع الجفاف والتشققات
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يعد جفاف وتشقق الشفاه من المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف، إلا أن خبراء العناية بالبشرة يؤكدون أن اتباع روتين يومي بسيط يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب الشفاه وحمايتها من الجفاف.

وتشمل أبرز النصائح الإكثار من شرب الماء يومياً للحفاظ على ترطيب الجسم من الداخل، إلى جانب استخدام بلسم شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF 15 أو أكثر) لتجنب تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

كما يوصي المختصون بتقشير الشفاه بلطف مرة إلى مرتين أسبوعياً باستخدام مقشرات طبيعية أو جاهزة لإزالة الجلد الميت وتحسين امتصاص المرطبات، مع تجنب عادة لعق الشفاه التي قد تزيد من الجفاف بدلاً من علاجه.

ويشدد الخبراء أيضاً على أهمية الترطيب الليلي العميق باستخدام مكونات مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند أو الفازلين، إضافة إلى الحد من استخدام أحمر الشفاه ذي القوام غير اللامع (Matte) الذي قد يسبب مزيداً من الجفاف، واستبداله بمنتجات مرطبة خلال الصيف.

ويؤكد المتخصصون أن الالتزام بهذه الخطوات يساعد في الحفاظ على شفاه ناعمة وصحية خلال الأجواء الحارة.

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