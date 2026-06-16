يشهد قطاع صحة المرأة تحولاً متسارعاً من تقديم خدمات متخصصة ومنفصلة إلى بناء منصات رعاية صحية متكاملة ترافق المرأة عبر مختلف مراحل حياتها واحتياجاتها الطبية، في توجه يفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام الشركات والمستثمرين.

وأظهرت دراسات حديثة أن النساء غالباً ما يواجهن تأخراً في الحصول على التشخيص المناسب، فضلاً عن التنقل بين مقدمي خدمات صحية متعددين لمعالجة مشكلات صحية مختلفة، ما يؤدي إلى تشتت الرعاية الطبية. ونتيجة لذلك، تتجه الشركات العاملة في القطاع إلى دمج خدمات الخصوبة، وانقطاع الطمث، وإدارة الوزن، والعلاج الهرموني، والصحة السلوكية، والتغذية، والتشخيصات الطبية ضمن منصة موحدة.

ويهدف هذا النموذج إلى توفير تجربة رعاية أكثر استمرارية، بحيث تحتفظ المنصة بالسجل الصحي للمريضة وتواكب احتياجاتها المتغيرة دون الحاجة إلى الانتقال بين مزودين مختلفين للخدمة.

ويرى خبراء أن هذا التحول يمنح الشركات فرصاً لتعزيز ولاء المرضى، وزيادة الإيرادات طويلة الأجل، وتوسيع الشراكات مع أصحاب العمل وشركات التأمين الصحي، إضافة إلى رفع هذه الشركات أمام المستثمرين والمستحوذين المحتملين.

في المقابل، حذر التقرير من أن توسع المنصات الصحية عبر خدمات متعددة يفرض تحديات تنظيمية وقانونية أكثر تعقيداً، تشمل قواعد وصف الأدوية، وإدارة البيانات الصحية الحساسة، والخصوصية، والامتثال لقوانين الرعاية الصحية المختلفة، إضافة إلى متطلبات السريرية وضمان جودة الخدمات.

كما تزداد أهمية إدارة البيانات مع توسع نطاق الخدمات، نظراً لأن هذه المنصات تجمع معلومات حساسة تتعلق بالصحة الإنجابية والهرمونية والوراثية والسلوكية، ما يستدعي تطبيق معايير صارمة لحماية الخصوصية والأمن السيبراني.

ويخلص التقرير إلى أن المنصات القادرة على البدء بخدمة مطلوبة ثم التوسع لتلبية احتياجات صحية متعددة قد تتمتع بميزة تنافسية قوية، إلا أن نجاحها يعتمد على قدرتها على تحقيق التوازن بين النمو التجاري والامتثال التنظيمي وتقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة.