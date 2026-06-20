تمارين القوة تعزز حماية النساء من أمراض القلب

أظهرت دراسة حديثة أن إضافة تمارين إلى التمارين الهوائية قد تمنح النساء حماية أكبر ضد أمراض القلب على المدى .

وبحسب ما نشره موقع “إفريداي هيلث”، فإن الدراسة التي شملت أكثر من 100 ألف امرأة، بيّنت أن اللواتي مارسن تمارين القوة بانتظام كن أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية مقارنة بغير الممارسات، فيما سجلت أدنى مستويات الخطر لدى النساء اللواتي جمعن بين تمارين المقاومة والأنشطة الهوائية مع تقليل فترات الجلوس الطويلة.

واعتمد الباحثون على بيانات نحو 117 ألف امرأة شاركن في دراستي “صحة الممرضات”، حيث جرى تتبع نشاطهن البدني على مدى نحو 15 عاماً، إلى جانب مراقبة حدوث أمراض قلبية كبرى مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وجراحات الشرايين التاجية.

وأظهرت النتائج أن ممارسة تمارين المقاومة لمدة ساعتين أسبوعياً على الأقل ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20 في المائة.

كما تبيّن أن كل ساعة إضافية أسبوعياً من تمارين القوة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 5 في المائة، فيما انخفض خطر النوبات القلبية بنسبة 14 في المائة.

علم الأوبئة والتغذية في كلية “هارفارد تي إتش تشان” للصحة العامة، إدوارد جيوفانوتشي، إن النتائج تشير إلى أن تمارين المقاومة وتقليل الجلوس يقدمان فوائد إضافية تتجاوز فوائد النشاط الهوائي وحده، داعياً إلى اعتماد نهج شامل لصحة القلب.

وأوضح الباحثون أن تمارين المقاومة تسهم في خفض ضغط ، وتحسين مستويات السكر، وزيادة الكتلة العضلية وتقليل الدهون، إضافة إلى تحسين مستويات وتعزيز اللياقة القلبية التنفسية.

وحذّرت الدراسة من أن الجلوس لفترات طويلة قد يزيد خطر أمراض القلب حتى لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام، نظراً لتأثيره السلبي على تدفق الدم والتمثيل الغذائي.

وتوصلت النتائج إلى أن الجمع بين التمارين الهوائية وتمارين القوة يحقق أفضل حماية للقلب، إذ انخفض خطر النوبات القلبية بنسبة وصلت إلى 45 في المائة لدى النساء اللواتي واظبن على كلا النوعين من النشاط، مقارنة بغير النشيطات، مع التأكيد على أهمية إدراج تمارين القوة ضمن الروتين الرياضي اليومي إلى جانب الأنشطة الهوائية.