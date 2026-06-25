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المرأة

العناية بالرموش... خطوات سهلة لنتائج ملحوظة

Lebanon 24
25-06-2026 | 06:03
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العناية بالرموش... خطوات سهلة لنتائج ملحوظة
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تُعتبر الرموش من أبرز عناصر جمال العينين، ويؤثر شكلها وكثافتها بشكل مباشر على مظهر الوجه. لذلك تهتم الكثير من النساء بالعناية بها للحفاظ على قوتها ومنع تساقطها أو ضعفها.
تنظيف الرموش من بقايا المكياج
أهم خطوة في العناية بالرموش هي إزالة المكياج يوميًا قبل النوم، خصوصًا الماسكارا. فتركها لفترات طويلة قد يؤدي إلى جفاف الشعيرات وتكسرها، لذلك يُفضل استخدام مزيل مكياج لطيف وعدم فرك العينين بقوة.
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التغذية السليمة تعزز النمو
يلعب الغذاء دورًا مهمًا في صحة الرموش، إذ تساعد الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات مثل A وE وB على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نمو الرموش بشكل صحي.
استخدام الزيوت الطبيعية
تلجأ بعض النساء إلى استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الخروع أو زيت الزيتون لترطيب الرموش وتعزيز كثافتها، مع ضرورة استخدامها بحذر وبكميات قليلة لتجنب دخولها إلى العين.
تقليل استخدام الرموش الصناعية
الإفراط في استخدام الرموش الصناعية أو المواد اللاصقة القوية قد يضعف الرموش الطبيعية مع الوقت، لذلك يُفضل استخدامها في المناسبات فقط وليس بشكل يومي.
اختيار منتجات آمنة
ينصح باستخدام ماسكارا ومنتجات تجميل مخصصة للعيون ذات جودة عالية، مع استبدالها بشكل دوري لتجنب التهابات العين أو تهيجها.
تجنب العادات الضارة
مثل فرك العينين بشكل متكرر أو شد الرموش، لأنها تؤدي إلى تساقطها وضعفها مع الوقت.
باختصار، العناية بالرموش لا تحتاج إلى خطوات معقدة، بل إلى روتين بسيط ومنتظم يحافظ على صحتها ويمنحها مظهرًا طبيعيًا وجذابًا.
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