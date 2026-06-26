أسرار العناية بالأظافر... خطوات بسيطة لنتائج مذهلة

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تُعد الأظافر الصحية جزءًا من جمال اليدين، كما أنها تعكس في كثير من الأحيان الحالة الصحية العامة. ويمكن للعناية المنتظمة أن تحافظ على قوة الأظافر وتمنع تكسرها أو تقصفها.نصائح أساسية للعناية بالأظافر:قصّ الأظافر وبردها بانتظام للحفاظ على شكلها ومنع تكسرها.ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها يوميًا باستخدام كريم مرطب أو زيت مخصص.ارتداء قفازات عند استخدام المنظفات أو التعرض للمياه لفترات طويلة.تجنب قضم الأظافر أو إزالة الجلد المحيط بها بطريقة قاسية.منح الأظافر فترات راحة بين جلسات طلاء الأظافر أو استخدام الجل والأكريليك.استخدام مزيل طلاء خالٍ من الأسيتون قدر الإمكان لتقليل الجفاف.التغذية ودورها في صحة الأظافريساعد المتوازن الغني بالبروتين، والحديد، والزنك، والبيوتين، وفيتاميني A وC، على تعزيز نمو الأظافر وتقويتها. كما أن شرب كميات كافية من الماء يساهم في الحد من جفافها.متى يجب استشارة الطبيب؟إذا ظهرت تغيرات غير طبيعية مثل تغير اللون، أو انفصال الظفر عن الجلد، أو ظهور خطوط عميقة أو تكسر شديد ومستمر، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة صحية تستدعي استشارة طبيب مختص.فالعناية اليومية البسيطة، إلى جانب التغذية السليمة، تبقى المفتاح للحفاظ على أظافر قوية وجميلة.