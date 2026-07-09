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المرأة

إقبال متزايد على زراعة الحواجب للحصول على مظهر طبيعي

Lebanon 24
09-07-2026 | 16:00
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إقبال متزايد على زراعة الحواجب للحصول على مظهر طبيعي
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تشهد عمليات زراعة الحواجب إقبالاً متزايداً حول العالم، مع توجه المزيد من الأشخاص إلى هذا الإجراء التجميلي للحصول على حواجب كثيفة وطبيعية، بدلاً من الاعتماد على مستحضرات التجميل أو تقنيات التجميل شبه الدائمة مثل المايكروبليدينغ.

وساهمت شخصيات معروفة، من بينها عارضة الأزياء كريسي تيغن وسيدة الأعمال جين أتكين، في تسليط الضوء على هذا الإجراء بعد حديثهما علناً عن خضوعهما له، ما عزز انتشاره بين المهتمين بعالم الجمال.

وتعتمد العملية على نقل بضع مئات من بصيلات الشعر من مؤخرة فروة الرأس، حيث يكون الشعر أكثر نعومة، إلى منطقة الحاجبين، ويتم إجراؤها تحت التخدير الموضعي، وتستغرق عادة ما بين ساعتين وأربع ساعات، مع إمكانية عودة معظم المرضى إلى أنشطتهم اليومية خلال فترة قصيرة.

ويؤكد أطباء مختصون أن زراعة الحواجب لا تقتصر على تعويض آثار الإفراط في إزالة شعر الحواجب، بل تُستخدم أيضاً لعلاج الحواجب الخفيفة بطبيعتها، أو فقدان الشعر الناتج عن الندبات أو التقدم في العمر.

وأوضح الأطباء أن نجاح العملية يعتمد على دقة زراعة البصيلات، إذ يجب غرس كل شعرة بزوايا واتجاهات تحاكي النمو الطبيعي للحاجب، بما يضمن الحصول على مظهر متناسق مع ملامح الوجه.

ورغم أن شكل الحاجبين الجديد يظهر مباشرة بعد العملية، فإن النتيجة النهائية تحتاج إلى فترة تتراوح بين 9 و12 شهراً، إذ تتساقط الشعيرات المزروعة خلال الأسابيع الأولى قبل أن تبدأ البصيلات بإنتاج شعر جديد، وهي مرحلة طبيعية ضمن دورة نمو الشعر.

وأشار الخبراء إلى أن زراعة الحواجب تتطلب عناية مستمرة، لأن الشعر المنقول من فروة الرأس يحتفظ بخصائصه ويواصل النمو بالمعدل نفسه، ما يستدعي قص الحواجب بشكل دوري للحفاظ على شكلها، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى تصفيفها بانتظام.

ويرى مختصون أن هذا الإجراء يمثل حلاً طويل الأمد للراغبين في حواجب أكثر كثافة وطبيعية، رغم الحاجة إلى صيانة دورية، مقارنة بالاعتماد اليومي على مستحضرات التجميل.

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