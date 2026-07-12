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المرأة

من البشرة الدهنية إلى الجافة.. دليلك لاختيار المرطب المناسب

Lebanon 24
12-07-2026 | 14:00
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من البشرة الدهنية إلى الجافة.. دليلك لاختيار المرطب المناسب
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قد يبدو اختيار المرطب من الخطوات البسيطة في روتين العناية بالبشرة، لكن أطباء الجلدية يؤكدون أن نوع وقوام المستحضر المستخدم يمكن أن يؤثر بشكل كبير في قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة وحمايتها من الجفاف والتهيج.

ولا يوجد مرطب واحد يناسب الجميع، إذ يعتمد الاختيار بين التركيبات الهلامية الخفيفة والكريمات الغنية على نوع البشرة واحتياجاتها اليومية. فالأهم ليس فقط الإحساس الذي يتركه المنتج، بل قدرته على دعم الحاجز الجلدي وتعويض فقدان الماء والدهون الناتج عن عوامل مثل العمر والطقس والعوامل البيئية.

المرطبات الهلامية للبشرة الدهنية

تتميز المرطبات الهلامية بتركيبتها الخفيفة القائمة غالباً على الماء، وتحتوي عادةً على مكونات تساعد على جذب الرطوبة مثل حمض الهيالورونيك والغليسرين والألوفيرا. وتمتصها البشرة بسرعة من دون ترك طبقة دهنية، ما يجعلها خياراً مناسباً للبشرة الدهنية أو المختلطة، خصوصاً في الأجواء الحارة والرطبة.

ويشير أطباء الجلدية إلى أن البشرة الدهنية تحتاج أيضاً إلى الترطيب، إذ إن نقص الماء قد يدفع الجلد إلى زيادة إفراز الدهون لتعويض الجفاف، ما قد يؤدي إلى مزيد من اللمعان والمشكلات الجلدية.

الكريمات للبشرة الجافة

أما الكريمات المرطبة فتحتوي عادةً على نسبة أعلى من الزيوت والمواد المطرية، ما يساعد على تشكيل طبقة واقية تقلل فقدان الماء وتحافظ على الترطيب لفترة أطول.

وتكون هذه التركيبات أكثر ملاءمة للبشرة الجافة التي تعاني من التقشر أو الشعور بالشد والخشونة، لأنها لا تكتفي بإضافة الرطوبة، بل تساعد أيضاً في تقوية الحاجز الجلدي. وتشير دراسات حديثة إلى أن الكريمات التي تحتوي على مكونات مثل السيراميدات والكوليسترول والأحماض الدهنية قد تساهم في تحسين وظيفة الحاجز الجلدي وتقليل فقدان الماء.

البشرة المختلطة تحتاج إلى توازن

تجمع البشرة المختلطة بين مناطق دهنية وأخرى جافة، لذلك قد تحتاج إلى استخدام أكثر من نوع من الترطيب. ويمكن اعتماد تركيبة هلامية خلال النهار لتقليل اللمعان، مع استخدام كريم خفيف ليلاً أو وضعه على المناطق الأكثر جفافاً فقط.

تأثير المناخ والعمر على اختيار المرطب

لا يرتبط اختيار المرطب بنوع البشرة فقط، فالعوامل المناخية تلعب دوراً مهماً أيضاً. فالتركيبات الهلامية تكون مناسبة أكثر خلال الصيف وفي البيئات الرطبة، بينما تصبح الكريمات الغنية أكثر فاعلية في الشتاء والأجواء الجافة التي تزيد فيها خسارة البشرة للماء.

كما تتغير احتياجات البشرة مع التقدم في العمر، إذ ينخفض إنتاج بعض المكونات الطبيعية مثل السيراميدات وحمض الهيالورونيك، ما يجعل الجلد أكثر عرضة للجفاف وفقدان المرونة. لذلك ينصح الخبراء بإعادة تقييم منتجات العناية بالبشرة بشكل دوري واختيار التركيبة التي تتناسب مع التغيرات التي تطرأ عليها.

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