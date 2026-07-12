هل حرارة الصيف تزيد من تساقط الشعر؟

يحذّر أطباء الجلد من أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى زيادة موقتة في تساقط الشعر، نتيجة تعرض فروة الرأس والشعر لعوامل بيئية مثل أشعة الشمس، والتعرق، والرطوبة، ومياه البحر والكلور، مؤكدين أن هذه الحالة غالباً ما تكون موسمية ولا تشير بالضرورة إلى الإصابة بالصلع.

وأوضح أطباء الجلد أن تساقط الشعر يحدث عندما يختل التوازن الطبيعي لدورة نمو الشعر، مشيرين إلى أن أسبابه قد تشمل التقدم في العمر، والتغيرات الهرمونية، والعوامل الوراثية، ونقص الفيتامينات والمعادن، وبعض الأمراض والأدوية، إضافة إلى الضغوط النفسية.

ولفت الخبراء إلى أن الطقس الحار قد يفاقم تساقط الشعر، إذ يمكن أن يؤدي تراكم العرق والرطوبة إلى تهيج فروة الرأس وانسداد بصيلات الشعر، فيما يتسبب ومياه البحر في زيادة جفاف الشعر وتقصفه، وهو ما يجعله أكثر عرضة للتكسر.

وأشاروا إلى أن تساقط الشعر الموسمي يبدأ عادة في أواخر الصيف وقد يستمر لعدة أسابيع أو أشهر قبل أن يعود الشعر للنمو بشكل طبيعي، وهو يختلف عن أنواع تساقط الشعر المرضية التي تؤدي إلى ظهور فراغات واضحة أو ترقق دائم.

ونصح أطباء الجلد للحفاظ على صحة الشعر خلال الصيف بالحرص على شرب كميات كافية من الماء، واتباع نظام غذائي متوازن، واستخدام شامبو وبلسم لطيفين خاليين من المواد المهيجة، إلى جانب تجنب الإفراط في استخدام أدوات التصفيف الحرارية.

كما أوصوا بارتداء قبعة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، وترطيب الشعر قبل السباحة وبعدها للحد من امتصاص الكلور أو الأملاح، مع استخدام أقنعة ترطيب تحتوي على زبدة الشيا أو زيت جوز .

وأكد الخبراء أن استمرار تساقط الشعر لأكثر من عدة أشهر، أو ظهور حكة والتهابات في فروة الرأس، أو ملاحظة فراغات واضحة أو تغير في خط الشعر، يستدعي مراجعة لتحديد السبب ووضع العلاج المناسب.