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المرأة

وفاة الكاتبة الإيرانية التي تحدّت الرقابة برواية "نساء بلا رجال"

Lebanon 24
24-07-2026 | 14:00
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وفاة الكاتبة الإيرانية التي تحدّت الرقابة برواية نساء بلا رجال
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توفيت الكاتبة والروائية الإيرانية البارزة شهرنوش بارسيبور عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد مسيرة أدبية حافلة جعلتها واحدة من أبرز الأصوات النسوية في إيران ما بعد الثورة الإسلامية، واشتهرت عالميًا بروايتها "نساء بلا رجال" التي تحدّت القيود الاجتماعية والجنسية المفروضة على النساء في إيران.

وكانت بارسيبور قد أمضت ما يقارب خمس سنوات في سجون الجمهورية الإسلامية قبل نشر الرواية عام 1989، إذ سارعت السلطات إلى حظرها، إلا أن نسخها استمرت في التداول سرًا بين القراء داخل إيران، قبل أن تنتشر لاحقًا في أنحاء العالم، متجاوزة الرقابة والمنع.

وتُعد "نساء بلا رجال" من أهم أعمال الواقعية السحرية في الأدب الفارسي، حيث تروي قصة خمس نساء يهربن من هيمنة الرجال والقيود الاجتماعية إلى حديقة خارج طهران، في رحلة رمزية تعيد لهن التفكير في هوياتهن وأجسادهن وحقهن في تقرير مصيرهن. وقد تناولت الرواية قضايا حساسة، أبرزها العذرية، والجنس، وحرية المرأة، ما جعلها من أكثر الأعمال الأدبية إثارة للجدل في إيران. 

وفي آذار 2026، صدرت ترجمة إنجليزية جديدة للرواية عن دار بنغوين، بترجمة فريدون فرخ، وأُدرجت ضمن القائمة الطويلة للجائزة الدولية للرواية بوكر 2026، كما اعتُبرت مرجعًا لفهم الخلفيات الفكرية لحركة "المرأة، الحياة، الحرية" التي شهدتها إيران خلال العقد الحالي.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة الغارديان قبل أشهر من وفاتها، أكدت بارسيبور أن روايتها لم تكن هجومًا على الإسلام، بل على الجهل وثقافة العار المرتبطة بجسد المرأة، مشيرة إلى أن مجرد الحديث عن مفهوم العذرية كان كافيًا لاعتبار الرواية "معادية للإسلام" من قبل بعض المسؤولين آنذاك.

وقالت إنها شعرت بسعادة كبيرة عندما أخبرتها إحدى القارئات بأن الرواية أقنعتها بأن فقدان العذرية لا يعني فقدان المستقبل، معتبرة ذلك أحد أهم أهداف الأدب.

ورحلت بارسيبور في 3 تموز 2026، تاركة إرثًا أدبيًا وفكريًا جعلها إحدى أبرز الكاتبات المدافعات عن حقوق المرأة وحرية التعبير في الأدب الإيراني المعاصر.

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