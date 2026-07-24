وفاة الكاتبة الإيرانية التي تحدّت الرقابة برواية "نساء بلا رجال"

توفيت الكاتبة والروائية البارزة شهرنوش بارسيبور عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد مسيرة أدبية حافلة جعلتها واحدة من أبرز الأصوات النسوية في ما بعد الإسلامية، واشتهرت عالميًا بروايتها "نساء بلا رجال" التي تحدّت القيود الاجتماعية والجنسية المفروضة على إيران.

وكانت بارسيبور قد أمضت ما يقارب خمس سنوات في سجون الجمهورية الإسلامية قبل نشر الرواية عام 1989، إذ سارعت السلطات إلى حظرها، إلا أن نسخها استمرت في التداول سرًا بين القراء داخل إيران، قبل أن تنتشر لاحقًا في أنحاء العالم، متجاوزة الرقابة والمنع.

وتُعد "نساء بلا رجال" من أهم أعمال الواقعية السحرية في الأدب الفارسي، حيث تروي قصة خمس نساء يهربن من هيمنة الرجال والقيود الاجتماعية إلى حديقة خارج ، في رحلة رمزية تعيد لهن التفكير في هوياتهن وأجسادهن وحقهن في تقرير مصيرهن. وقد تناولت الرواية قضايا حساسة، أبرزها العذرية، والجنس، وحرية المرأة، ما جعلها من أكثر الأعمال الأدبية إثارة للجدل في إيران.

وفي آذار 2026، صدرت ترجمة إنجليزية جديدة للرواية عن دار بنغوين، بترجمة فريدون فرخ، وأُدرجت ضمن القائمة الطويلة للجائزة الدولية للرواية بوكر 2026، كما اعتُبرت مرجعًا لفهم الخلفيات الفكرية لحركة "المرأة، الحياة، الحرية" التي شهدتها إيران خلال العقد الحالي.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة الغارديان قبل أشهر من وفاتها، أكدت بارسيبور أن روايتها لم تكن هجومًا على الإسلام، بل على الجهل وثقافة العار المرتبطة بجسد المرأة، مشيرة إلى أن مجرد الحديث عن مفهوم العذرية كان كافيًا لاعتبار الرواية "معادية للإسلام" من قبل بعض المسؤولين آنذاك.

وقالت إنها شعرت بسعادة كبيرة عندما أخبرتها إحدى القارئات بأن الرواية أقنعتها بأن فقدان العذرية لا يعني فقدان ، معتبرة ذلك أحد أهم أهداف الأدب.

ورحلت بارسيبور في 3 2026، تاركة إرثًا أدبيًا وفكريًا جعلها إحدى أبرز الكاتبات المدافعات عن حقوق المرأة وحرية التعبير في الأدب المعاصر.